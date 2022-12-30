航班取消亂象 西南航空：30日起恢復正常

西南航空29日表示，將從30日起恢復正常運作。（美聯社）

在本周取消將近六成航班、造成大量旅客滯留機場 後，西南航空（Southwest Airlines）29日表示，將從30日起恢復「正常」運作，會盡可能把干擾減至最低。

儘管西南航空計畫結束這場美國近期最大的航空交通災難，但其聲譽可能因這場造成數億元損失的混亂受到嚴重打擊。許多旅客仍在想辦法挽救剩餘的假期，還有成千上萬的旅客正在忍受行李丟失、飯店住宿、租車和重新預訂班機的高昂費用。

自12月22日以來，西南航空取消了1萬3000多個航班，受影響的乘客已遠超過100萬人。

根據聖荷西 信使報（Mercury News）對美國運輸部數據的分析，西南航空本周取消的航班數量超過7月整個月美國所有航空公司取消的航班總數。在本月之前，除了因為新冠疫情採取居家避疫措施的頭兩個月，美國過去10年取消過最多航班的月份是今年1月，共3萬3256個班次。然而，初步數據顯示，光是本周，美國就有超過2萬個航班被取消。

根據Flight Aware公布的數據，西南航空29日取消美國三分之二的定期航班，約2300個班次，包括聖荷西和屋崙 國際機場的250多個班次。不過，到目前為止，西南航空30日的航班僅取消了39個。

屋崙機場發言人阿爾布特（John Albrecht）表示，機場的情況正在慢慢恢復正常中，曾經大量丟失的行李已逐漸被找回。他說：「看來事情已經被重置成功，希望他們已經為30日做好準備。」

大氣研究集團（Atmosphere Research Group）航空公司專家哈特維爾特（Henry Harteveldt）表示，自從西南航空被視為加州的「非官方旗艦航空公司」後，加州在這場混亂中受到的影響特別嚴重。本周，沙加緬度、聖荷西、屋崙和長灘等機場的班機取消率在美國名列前茅。

哈特維爾特指出，西南航空此次問題的核心是機組調度系統過於老舊，導致該公司網路在耶誕周末強烈風暴後崩潰，其他航空公司的系統卻穩定恢復。

哈特維爾特說：「西南航空數十年來一直拒絕更新技術，因為公司營運沒有問題，他們認為沒有必要花錢。這次事件對西南航空而言是一個非常昂貴的教訓。」