49人隊鎖定國聯前3 主教練仍要全力出擊

在兩名四分衛大將賽季都報銷後，小將波迪的表現令人意外，豪取兩連勝。（記者王子涵／攝影）

NFL本賽季已接近尾聲，舊金山 49人（San Francisco 49ers）在一波八連勝的攻勢下，已經坐穩國聯西區頭名的位置，並已提前拿到季後賽 的門票。許多球迷猜測，球隊在最後兩場比賽中，將保存實力防止受傷，確保陣容的健康，以便在季後賽再發力。而主教練沙納漢（Kyle Shanahan）卻有完全不同的想法和打算。他計畫繼續利用餘下的賽程，繼續全力出擊，提升戰力，同時發掘球隊陣容的潛力。

在周三的發布會上，沙納漢教練說：「球隊的目標不僅僅是在季後賽中保持健康，目前的陣容很棒，我們要繼續努力，仍然有進步的空間。我們要確保陣容變得更好，而不是更差。」

沙納漢指出，如果將球員安排進輪休，很難指望他們再上場時，擁有相同的競技狀態。目前，舊金山49人以11勝4負的戰績與達拉斯牛仔隊並列國聯第三位，明尼蘇達維京人隊以12勝排名第二，如果這兩隊剩下兩場比賽均敗給對手，那麼49人有可能爭取到國聯第二位進入季後賽，獲得更有優勢的排位。