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49人隊鎖定國聯前3 主教練仍要全力出擊

記者王子涵／聖他克拉拉市報導
在兩名四分衛大將賽季都報銷後，小將波迪的表現令人意外，豪取兩連勝。（記者王子涵／攝影）
在兩名四分衛大將賽季都報銷後，小將波迪的表現令人意外，豪取兩連勝。（記者王子涵／攝影）

NFL本賽季已接近尾聲，舊金山49人（San Francisco 49ers）在一波八連勝的攻勢下，已經坐穩國聯西區頭名的位置，並已提前拿到季後賽的門票。許多球迷猜測，球隊在最後兩場比賽中，將保存實力防止受傷，確保陣容的健康，以便在季後賽再發力。而主教練沙納漢（Kyle Shanahan）卻有完全不同的想法和打算。他計畫繼續利用餘下的賽程，繼續全力出擊，提升戰力，同時發掘球隊陣容的潛力。

在周三的發布會上，沙納漢教練說：「球隊的目標不僅僅是在季後賽中保持健康，目前的陣容很棒，我們要繼續努力，仍然有進步的空間。我們要確保陣容變得更好，而不是更差。」

沙納漢指出，如果將球員安排進輪休，很難指望他們再上場時，擁有相同的競技狀態。目前，舊金山49人以11勝4負的戰績與達拉斯牛仔隊並列國聯第三位，明尼蘇達維京人隊以12勝排名第二，如果這兩隊剩下兩場比賽均敗給對手，那麼49人有可能爭取到國聯第二位進入季後賽，獲得更有優勢的排位。

「我們不會讓身體有受傷風險的球員提早復出，但我同樣認為，讓已經打出高水平的球員在這三周中保持狀態，是一個很好的選擇。」沙納漢說，「我們需要平衡。」

49人外接手薩繆爾即將復出。（記者王子涵／攝影）
49人外接手薩繆爾即將復出。（記者王子涵／攝影）

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