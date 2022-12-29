行銷台灣 文體會：明年將續辦童玩節

張志仰（右）接任文體會長。左為高椿惠。（記者李榮／攝影）

北加州 台灣文化體育協會舉辦年會與會長交接典禮，原任會長高椿惠卸下重擔，由新面孔張志仰接任。正職是工程師、才參與僑界活動不久的張志仰指出，明年將繼續舉辦包括國際童玩節等更多的活動，吸引家庭與小孩參加，增加大家對於台灣的認同及熱愛，同時也向主流推廣台灣。

北加 州台灣文化體育協會多年來舉辦包括國際童玩節等大型活動。原任會長高椿惠指出，自己已經擔任了三年的北加州台灣文化體育協會會長，也是到了應該功成身退、傳承給年輕一代的時候。希望透過青年群體的加入，更加吸引其他年輕朋友參與，壯大北加州台灣文化體育協會，以及國際童玩節等活動的氣勢。

她表示，歷年來的國際童玩節都相當成功，成千上萬的民眾前去參與，不但幫助推廣台灣的文化與風俗，同時也促進族群與文化的互相了解。另外，文體會先前也舉辦了尋根之旅、方言比賽等活動，不限定於閩南語，像是台灣客家話等其他語言也能參加。報名與比賽的反響都很熱烈，也彰顯台灣的多元文化。

高椿惠指出，特別是國際童玩節，從2008年開始舉辦後就獲得廣大迴響，沒有疫情 之前來客數量非常龐大，估計每年有兩、三萬人。就算2021年因為新冠肺炎疫情的關係，也還是有七、八千人到場。2022年停辦是因為向來童玩節舉辦的場地「庫比蒂諾紀念公園」（Cupertino Memorial Park）在進行工程，且文體會先前已經辦理小型的類似活動，因而才暫停一年。

新任會長張志仰表示，自己的主業是工程師，目前在半導體業應用材料擔任資深經理。因為參與過文體會之前的活動印象很好，才發起擔任志工參與社區的念頭，家人與兩個小孩也都支持。

他說，發現自己的小孩參加過童玩節之後，更能了解父母過去小時候的經歷與成長背景，這類活動對於傳承台灣文化深具意義，「我本身有這個需要，相信同樣來台灣的移民父母也有類似的需要。」

張志仰說，國際童玩節已經12年歷史，明年還將繼續盛大舉辦，他將帶領文體會與志工繼續奉獻，推廣台灣。此外，文體會計畫在3月份舉辦一場台灣母語演講比賽，另外也會配合支持台灣的各項活動。

僑教中心主任莊雅淑致詞時表示，文體會是金山灣區重要社團，每年舉辦童玩節及說母語演講比賽，在義工朋友的努力下，向當地社區、主流社會介紹台灣文化，推動僑民外交，不僅讓不同國家族裔的兒童進行交流，同時也藉由各項活動行銷台灣，將台灣文化推向國際。

她表示，今年雖然因為疫情關係，會長仍努力帶領文體會舉辦各項活動，包含3月說母語演講比賽，在4月辦理「大家來逗陣」小型童玩節活動，也代表文體會將受僑委會所委託華視公司製作的傑出僑社故事報導，讓全世界知道金山灣區有各位熱心僑領努力藉由舉辦國際童玩節活動，讓主流社區讓世界看見台灣，感謝高椿惠會長帶領文體會的辛勞與貢獻。同時也恭喜年輕有活力張志仰擔任會長，相信未來能辦理更多元活動，行銷台灣。