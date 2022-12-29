聖荷西當家8年 李卡多：遊民未解 政績敗筆

遊民問題是李卡多八年市長生涯的敗筆，最滿意的政績是讓市府財政扭虧為盈。（李卡多提供）

即將在1月1日卸任聖荷西 市長的李卡多（Sam Liccardo）在近日的一次專訪中承認，遊民 問題是他八年市長生涯中的敗筆。當地居民支持幫助遊民群體，卻極力反對庇護 所建造在社區內的複雜心態，讓住房項目很難有效推進。李卡多表示，解決遊民危機需要勇氣，「我們要在每個社區內建造庇護所，這就是現實」。

一年前，李卡多在庇護所破土儀式上發表演講稱，他為所有在營地、公園、河邊、人行道上無家可歸的人們負責。「這不是他們的錯，也不是任何非營利組織或工作人員的錯，這是政府決策的失敗。」

如今，李卡多認為遊民問題是全美各大城市都在面臨的挑戰，房租高建樓難，都讓問題更加惡化。根據該市2022年統計的數據，聖荷西有多達6739名遊民，比2017年激增約50%。

李卡多先後嘗試在利用率不高的公共土地上建造預製屋、迷你屋等，但高昂的造價讓李卡多相信，這不是解決問題的正確辦法。「老實說，我寧願建造更加高檔的社區，讓居民擁有獨立衛浴。」利卡多說。

居民願意解決遊民危機，但當落實到具體計畫時，都不情願看到庇護所出現在自己社區的附近。「距離我家、孩子的學校、醫院太近了。」這樣的抱怨聲會出現在每一次的公聽會中。這種社會現象被稱之為鄰避症候群（Not In My Back Yard），特指公共設施所產生的積極效應為大眾共享，但所帶來的風險和成本卻由附近居民承受，導致空間利益結構的失衡，引發居民抵制。

李卡多指出，城市的領袖們需要極大的勇氣。「在社區會議中，會有300名非常憤怒的居民控訴你，如果把庇護所建在他們的社區，他們將罷免你。」李卡多說，「現實就是，我們需要在每一處社區建立庇護所，如果不是這樣的話，無家可歸的人們不會憑空消失。」他表示，如果遊民有家可住，這對於所有人都是最安全的情況。

談到李卡多最滿意的政績便是讓市府財政扭虧為盈。「我們終於開始為居民提供最基本的服務了。」李卡多表示，在剛經手市府時，因為養老金改革，大量市府僱員辭職，人們對未來缺少期望，如今市府的財政已有盈餘。轉折點發生在2015與2016年，李卡多成功與16個主要工會達成協議，在未來30年為聖荷西節省近30億稅務。圖書館得以翻新、基礎設施得以改善。

李卡多對卸任後的生活還沒有具體計畫，回歸家庭是他目前的打算。「我會在1月或2月再做出決定。」