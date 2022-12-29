聖他克拉拉市住宅區停車許可證回歸 1月2日生效 小心被開罰單

住宅區停車許可證將在新年後回歸聖他克拉拉市。（記者王子涵／攝影）

住宅區停車許可證將在新年後回歸聖他克拉拉市，全市近50條繁忙街道，包括李維球場、Rivermark廣場附近將只允許貼有許可證的車輛停靠。聖市在疫情 期間暫停了該規定，預計在1月2日正式生效，違規停靠車輛將被開罰單。

市議員簡安(Suds Jain)表示，停車許可證的回歸是應社區的要求。

聖市的停車許可項目是自願申請的，目的是幫助被臨時停車而打擾的社區、醫院、交通站和商圈等。簡安表示，當居民很難在住所附近找到車位時，他們可以要求社區申請該項目，但問題在於並非所有居民都有相同的想法。

根據最新人口普查 ，聖市人口為12.7萬人，在過去十年間每年保持著0.8%的增長率。伴隨著住房緊缺，停車位不足也成為城市目前所面臨的挑戰。

市議員貝克（Anthony Backer）指出，聖他克拉拉市北部與南部的停車難問題最為突出。社區有限的停車位被臨時造訪或在附近車商工作的人佔據，多數社區已經開始申請停車許可令。

「搶車位簡直是一場戰爭。」貝克說，「街道還需要接納生活在汽車 裡的遊民，或許這才是居民決定申請停車許可的真正原因。」

華人陳嘉華表示，隨處停靠的房車給社區帶來了不穩定的因素。「這些房車通常比較破舊，車窗被遮掩，晚上遛狗的時候都要故意繞開這些車輛。」陳嘉華說，公寓的地下停車位每月要幾百元，大部分居民還是會選擇臨街停車。

她指出，社區的停車空間應當歸還給居民，申請停車許可是一種解決方式，但歸根揭底需要更多警力。「居住在房車上的人沒有固定住址，即便貼了罰單，也沒有任何效果。」

聖荷西在疫情間也出台相關政策，但最終決定廢止，原因是許多民宅擁有多個業主，導致許可證無法共用。

相同的問題也可能出現在聖克拉拉市，停車局規定每一戶業主每年只可申請兩張停車許可證。簡安表示，城市正在尋求其他方式，以減少對汽車的過度依賴，防止停車難的問題。

近日，聖市與庫比蒂諾市獲得850萬元的撥款，為僱員提供班車服務。簡安希望全市停止提供免費的停車位，以限制個人對車輛的需求，為共享汽車方案提供可能。