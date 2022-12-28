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對抗氣候變遷 加州斥2000萬 運河上建太陽能板

編譯組／綜合27日電
加州計畫以太陽能板覆蓋灌溉運河對抗乾旱和氣候變遷。（取自推特）
加州計畫以太陽能板覆蓋灌溉運河對抗乾旱和氣候變遷。（取自推特）

加州水資源局 (The California Department of Water Resources) 計畫斥資2000萬元，推行一項試驗計畫，將太陽能發電板覆蓋在灌溉用運河上方，如此不但可以大量減少運河水分蒸發，亦可提供再生能源。目前專家計畫於中谷地區一小段運河鋪設太陽能板，全長約只有兩哩，如果成效良好，希望能夠發展到加州其他地區。

加州運河系統長度高居全球首位，全長達4000哩，如果試驗成功後，有機會在全加州發展，整個計畫將能大幅改善加州長期乾旱與氣候暖化等問題。

計畫進行試驗計畫的兩哩運河地點是在史丹斯勞縣 (Stanislaus County)陀洛克 (Turlock) 附近。鋪設計畫由馬連線Solar AquaGrid 公司進行。公司執行長哈里斯 (Jordan Harris) 指出，每次開車經過洛杉磯附近運河輸水地區時，總會想到許多水分在高熱陽光下蒸發掉了，這實在是很大的損失。

哈里斯說，這項試驗計畫只是使用已有的科技，運用到其他方面，提供更多利益。試驗計畫又稱「關聯計畫案」(Project Nexus) 。聖他克魯茲加大 (UC Santa Cruz) 與麥塞德加大 (UC Merced) 研究員去年發現「太陽能板運河」能產生極大效應，促使州府啟動了這項試驗計畫。

根據加大研究員在「自然界的持續力」(Nature Sustainability) 所發表的研究結果，如果加州所有運河都覆蓋上太陽能板，將可保留90%在平常情況蒸發掉的水分，每年能節省約630億加侖用水，足夠300萬人使用。

由於運河覆蓋上太陽能板，將可產生13千兆瓦，幾乎是加州目前總發電量的六分之一。因此這項計畫案將可協助加州推展無碳能源政策。專家指出，增產如此多再生電力，加州應可以避免高溫造成的斷電問題。

由於太陽能板鋪設在運河上方，不佔用任何土地，而且由於覆蓋在運河上，河水將可降低太陽能板溫度，加強發電板的功效。

另外由於運河河水被太陽能板蓋住，容易保持清涼水池，防止水藻或雜草蔓延。加州水資源局每年均需龐大經費，處理運河內雜草問題。莫塞德加大科學家馬克坤 (Brandi McKuin) 說，根據研究，將太陽能板覆改於運河上計畫值得一試。他說，研究結論很讓人興奮，現在是採取實際行動，證明研究理論的實用性時機。整項計畫讓人興奮。

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