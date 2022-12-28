美華慈心關懷聯盟 拍影片探討華人安養議題

美華慈心關懷聯盟與Mettle Health及 Stupski基金會合作，製作一系列以生命關懷為主題的視頻。（美華慈心關懷聯盟）

在華人 文化中，生死議題向來是禁忌的話題。長期在社區推動生命關懷與安寧療護的美華慈心關懷聯盟（CACCC），宣布與Mettle Health及 Stupski基金會合作，製作一系列以生命關懷為主題的視頻，探討華人文化中關於死亡的禁忌話題。美華慈心關懷聯盟表示，聯盟長期繼續提供生命關懷教育 ，希望提升華裔 病人、家屬、照顧者以及華人社區對生死的認識。

美華慈心關懷聯盟成立於2005年，是唯一一所致力於提供在美華人社區生命末期教育及服務的聯盟機構，由300多個合作組織以及3000多位個人會員組成。聯盟製作和翻譯中英文生命末期資訊，培訓志工、照顧者和醫療專業人員。同時也提供醫院志工親善大使服務，並舉辦醫療專業人員論壇，同時亦與合作組織共享專業知識和資源。另外，聯盟一直希望加強在美華人參與事前療護計畫及療護決定，以提升重症和生命末期身心靈整體的療護品質。

美華慈心關懷聯盟創辦人、護理師陳明慧（Sandy Chen Stokes）指出，生死的議題向來是華人社會中常常避而不談的議題，但是卻是每個人都不能逃避的人生考驗，「希望全球華人，以及為他們提供服務的醫護人員，能使用這些視頻資源，從中受益。」

Mettle Health創辦人、醫師米勒（BJ Miller）是臨終關懷領域的知名人士，他在TED演講的「臨終時真正重要的是什麼」已被觀看超過1100萬次。米勒表示，自己在求學時，曾因為一場意外失去左手與雙腿，等於是與死亡擦肩而過。後來也因為此段經歷決定習醫，並成為了安寧緩和療護醫師。身為一位醫師，也是一位經歷重症的病人，他很榮幸能與美華慈心關懷聯盟、安樂居和By the Bay Health合作。藉著製作一系列的視頻，讓在美華人在生命末期關懷這個文化禁忌的話題上，為華人病患、家屬和照顧者帶來鼓勵和更有意義的對話。

這次的六段視頻是附有中文字幕的影片，包括Mettle Health的聯合創辦人、BJ Miller醫師、安樂居地區社工經理、社工師陳思甯及By the Bay Health靈性輔導師牧師宋柃光提供的六個重要議題。分別如下：

一、掌握家人之間的互動（Navigating Family Dynamics）。https://youtu.be/hOyTVU_rYi0

二、安寧療護及緩和療護（Hospice & Palliative Care）https://youtu.be/NXWrVdCTT7I

三、該問醫生的問題（Questions to Ask Doctors）。https://youtu.be/5eo269z_gzY

四、瀕死過程（The Dying Process）。https://youtu.be/F3IPrfnFz_M

五、考慮採用專業療護照顧者（Considering Professional Caregivers）。https://youtu.be/DfAI7iD0XEM

六、事前療護計畫（Advance Care Planning）。https://youtu.be/bNohakVKllc