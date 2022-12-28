聖他克拉拉縣續用推特？縣府、地檢長不同調

在是否繼續使用推特的問題上，聖他克拉拉縣政府與地檢長羅森不同調。（Getty Images）

對推特 的激烈辯論，本月延燒進矽谷最大的地方政府聖他克拉拉縣。該縣正在考慮是否應該放棄使用這個引起爭議的社群 平台，還是應該和推特新老闆馬斯克 （Elon Musk）一起度過難關。

聖他克拉拉縣的推特帳戶擁有超過4萬名粉絲，他們視推特為傳遞訊息給其200萬居民的有力工具。但聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）對推特感到憤怒，指馬斯克10月接管推特後，該平台上的仇恨言論出現爆炸性增長。羅森想放棄推特，縣政府卻想繼續使用。

這項辯論提出一個嚴肅的問題：地方政府如何權衡一個社群平台的優缺點。馬斯克接掌推特後，將推特重新定位為言論自由堡壘，取消之前對爭議性內容的限制，也重開因發表白人至上主義、反猶太主義、虛假選舉和新冠疫情訊息被停權的帳戶。

羅森12月5日發表告別推特聲明時說：「每個美國人都有義務對抗仇恨言論，有很多方法可以做到這一點，例如：退出推特。我們這個北加州最大的地檢處正準備退出推特。」

羅森還說：「在衡量過推特的實用性與其脫離正道成為仇恨言論平台的事實後，我覺得我不能與仇恨犯罪受害者站在一起，卻又同時支持經常被用來詆毀他們的營利平台。科技應該被用來提升人們的道德，而不是用來滿足人們最懦弱的衝動。」

然而，聖他克拉拉縣政府發言人戈梅茲（Maria Leticia Gomez）認為，推特是人們日常生活中重要的一部分，是最多人使用的社群平台，超過臉書。

戈梅茲說：「這些是我們希望繼續使用推特的原因。當錯誤訊息被傳播時，人們會視本縣為可靠的新聞來源。如果我們退出，人們依賴的可靠來源就會消失，甚至可能危害生命。」

戈梅茲表示，在羅森採取行動後，聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）有意跟進。但經過內部討論後，縣政府做出了繼續使用推特的決定。史密斯發出簡訊表示，聖他克拉拉縣不支持馬斯克經營推特的方式，但承認縣政府各部門依賴推特進行溝通。

聖他克拉拉縣多個推特帳戶上周也發出訊息說：「本縣意識到推特出現的問題，我們對推特上愈來愈多的仇恨言論感到憂慮。然而，作為一個政府機構，我們需要繼續分享訊息給公眾，特別是在緊要關頭挽救生命的情況下。」