我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

聖他克拉拉縣續用推特？縣府、地檢長不同調

編譯組／灣區26日電
在是否繼續使用推特的問題上，聖他克拉拉縣政府與地檢長羅森不同調。（Getty Images）
在是否繼續使用推特的問題上，聖他克拉拉縣政府與地檢長羅森不同調。（Getty Images）

推特的激烈辯論，本月延燒進矽谷最大的地方政府聖他克拉拉縣。該縣正在考慮是否應該放棄使用這個引起爭議的社群平台，還是應該和推特新老闆馬斯克（Elon Musk）一起度過難關。

聖他克拉拉縣的推特帳戶擁有超過4萬名粉絲，他們視推特為傳遞訊息給其200萬居民的有力工具。但聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）對推特感到憤怒，指馬斯克10月接管推特後，該平台上的仇恨言論出現爆炸性增長。羅森想放棄推特，縣政府卻想繼續使用。

這項辯論提出一個嚴肅的問題：地方政府如何權衡一個社群平台的優缺點。馬斯克接掌推特後，將推特重新定位為言論自由堡壘，取消之前對爭議性內容的限制，也重開因發表白人至上主義、反猶太主義、虛假選舉和新冠疫情訊息被停權的帳戶。

羅森12月5日發表告別推特聲明時說：「每個美國人都有義務對抗仇恨言論，有很多方法可以做到這一點，例如：退出推特。我們這個北加州最大的地檢處正準備退出推特。」

羅森還說：「在衡量過推特的實用性與其脫離正道成為仇恨言論平台的事實後，我覺得我不能與仇恨犯罪受害者站在一起，卻又同時支持經常被用來詆毀他們的營利平台。科技應該被用來提升人們的道德，而不是用來滿足人們最懦弱的衝動。」

然而，聖他克拉拉縣政府發言人戈梅茲（Maria Leticia Gomez）認為，推特是人們日常生活中重要的一部分，是最多人使用的社群平台，超過臉書。

戈梅茲說：「這些是我們希望繼續使用推特的原因。當錯誤訊息被傳播時，人們會視本縣為可靠的新聞來源。如果我們退出，人們依賴的可靠來源就會消失，甚至可能危害生命。」

戈梅茲表示，在羅森採取行動後，聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）有意跟進。但經過內部討論後，縣政府做出了繼續使用推特的決定。史密斯發出簡訊表示，聖他克拉拉縣不支持馬斯克經營推特的方式，但承認縣政府各部門依賴推特進行溝通。

聖他克拉拉縣多個推特帳戶上周也發出訊息說：「本縣意識到推特出現的問題，我們對推特上愈來愈多的仇恨言論感到憂慮。然而，作為一個政府機構，我們需要繼續分享訊息給公眾，特別是在緊要關頭挽救生命的情況下。」

推特 馬斯克 社群

上一則

航班無預警取消 華人聖誕收假好焦慮：連巴士票都賣光

下一則

屋崙華埠聘專職安保夜間巡邏 最快元旦前上路

延伸閱讀

特斯拉內憂外患 市值蒸發近7成…比臉書Meta還慘

特斯拉內憂外患 市值蒸發近7成…比臉書Meta還慘
帳號解禁之後發文 紐時：陰謀論、不實訊息重回推特

帳號解禁之後發文 紐時：陰謀論、不實訊息重回推特
馬斯克架子大 推特訪客等1個多小時 還要「先閉嘴」

馬斯克架子大 推特訪客等1個多小時 還要「先閉嘴」
助示威民眾 馬斯克：已在伊朗啟用近100組星鏈衛星

助示威民眾 馬斯克：已在伊朗啟用近100組星鏈衛星
馬斯克警告少做股票質押 因股市容易陷入「集體恐慌」

馬斯克警告少做股票質押 因股市容易陷入「集體恐慌」

熱門新聞

更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

2022-12-20 23:36
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13
酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

2022-12-22 13:27
涵蓋4.8萬名加州大學(UC)系統研究員與助教、全國最大規模的學術僱員罷工結束。（取自UAW工會官網）

加大學術雇員罷工落幕 漲薪46% 史上贏得最高收益之一

2022-12-26 14:12

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了