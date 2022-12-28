中國取消入境隔離 華人旅遊業者樂：擼起袖子 大幹一場

中國取消入境隔離政策。不少旅遊行業從業者說，這是重大利好消息。但需要等到航線增加復甦，簽證放開，華人才能方便順利回國。（讀者供圖）

舊金山 華人旅遊業從業人員27日表示，中國明年1月8日取消入境隔離對行業是重大利好消息，因此準備招人，「擼起袖子，大幹一場。」但也同時表達期望，希望航線 增加，領事館簽證業務放開，華人能順利拿到簽證，買到機票，回國才會更方便順利。

中國明年1月8日取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。世界旅行社負責人岑馨說，新冠疫情 爆發後，對旅行社生意影響很大。到去年，業務量下滑近80%。但從去年到今年這一年，隨著大部分國家接種疫苗並陸續開放，一些旅遊線路逐漸放開，生意也在慢慢恢復。除了預定機票外，旅行社很大的業務組成是組織觀光團外出旅遊。考慮到美元對日元、歐元等國家或地區的貨幣都升值，外出花錢相對比以前便宜，目前，到日本、南韓、歐洲的觀光團，都在增加。

岑馨說，如今中國取消入境隔離政策，對旅遊業是很不錯的利好消息。自從消息公布後，就有不少顧客詢問機票價格、能否順利買到等訊息。相對於疫情後、26日前，平均諮詢人數增加20%。「很多人都歡迎取消隔離的政策，也準備回去。但也有人擔心中國疫情目前爆發得厲害，要觀望一段時間，再動身回國。」

岑馨表示，考慮到中國放開在即，她也在緊鑼密鼓的準備，包括加大促銷幅度，增加人手，「我準備擼起袖子，大幹一場。」

見聞旅遊負責人邵旗謙說，新冠疫情對旅遊業衝擊頗大，他所在公司的業務大幅減少80%。中國取消入境隔離政策，對旅遊業來說至關重要，他本人對行業未來很樂觀。不過，要考慮放開的細節和配套問題。目前，舊金山直飛中國大陸，只有聯合航空公司飛上海的航班，回國的乘客，有一些是先飛到香港，再從香港陸路港口進入大陸。加州飛回中國的航班中，不少人是從洛杉磯飛北京、廣州等航線。

雖然政策出台，但後續航線並未馬上大幅增加，「要想恢復到疫情前的繁榮航線狀態，還有待時日。目前舊金山的狀況是，別說恢復到一天兩航班，恢復到一周一航班，都沒有啟動。」

邵旗謙表示，除了航線配套，還要考慮持美國護照的華人，是否有簽證。疫情至今，中國駐舊金山領事館沒有開放對外辦公業務。華人沒入境簽證，自然也難以回國。為防範公共衛生安全風險考慮，駐舊金山總領館領事辦證大廳自2020年4月7日起暫停對外辦公。