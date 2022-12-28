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舊金山市中心辦公室空置率27% 創新高

編譯組／舊金山27日電
世邦魏理仕分析指出，舊金山市中心辦公室空置率到今年底將高達27%。（Getty Images）
世邦魏理仕分析指出，舊金山市中心辦公室空置率到今年底將高達27%。（Getty Images）

追蹤辦公大樓租賃活動的房地產公司表示，到今年年底，舊金山市中心的辦公空間可能每四平方呎就有超過一平方呎是空置的。

根據世邦魏理仕（CBRE）分析師收集的初步數據，舊金山市中心2022年辦公室空置率約27%，遠高於2021年的19%，甚至幾乎是2019年4%的7倍。

世邦魏理仕科技洞察中心（Tech Insights Center）執行總監安河内（Colin Yasukochi）上周表示，舊金山商用房地產市場過去三個月裡十分低迷，鑑於美國目前經濟呈不穩定狀態，這個情況短時間內很難改善。

初步分析顯示，比起今年夏季，舊金山辦公大樓市場本季度其實有好轉的跡象。市政府夏季時期望科技公司和市中心其他企業的員工能重返辦公室，但這個希望後來破滅。預測指出，截至24日，舊金山本季度將租出約85萬平方呎的辦公空間，前三個月只有78萬2000平方呎。

租賃活動大部分反映出許多企業從市中心一個辦公地點轉到另一個地點進行整合。例如，這一季度最具新聞價值的租約之一出現在本月，是建築公司Gensler租下金融區Mills大樓4萬5000平方呎的辦公空間，但Gensler會放棄租用位於Fremont Street上一棟不起眼大樓的5萬5000平方呎空間。

安河內說：「從某種程度上來說，我們現在看到的是一場『大風吹』遊戲，但企業可以獲得更好的位置。」

安河內認為，由於擔心經濟衰退，舊金山許多主要科技公司正在進行全球裁員行動，當地辦公室市場在未來六到九個月內可能會繼續保持冬眠狀態。

不過，安河內預測，舊金山辦公室市場2023年下半年可能出現轉機，部分原因來自整個經濟大環境，也因為大企業對疫後如何經營公司變得比較有信心。

安河內說：「現在很難根據目前發生的事來預測未來，因為還不清楚企業會在多大程度上要求員工重返辦公室，或讓它成為新常態。不過，市場應該會在明年下半年起開始好轉。」

舊金山 房地產 裁員

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