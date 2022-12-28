屋崙華埠聘專職安保夜間巡邏 最快元旦前上路

東灣台山同鄉會主席馬作林（左一）和台山社安隊的義工們冒著大雨巡邏。（馬作林供圖）

聖誕節 前，屋崙華埠 九街383號的383聯誼會和鄒家功夫學院的共用店面發生一起爆竊案，屋崙華促會（OCIC）正在籌備聘請專業安保團隊在夜間進行巡邏，以提升治安，夜間巡邏最快將在下周元旦前施行。

屋崙華促會委員、東灣台山同鄉會主席馬作林和台山社安隊的義工們27日上午冒著大雨巡邏，馬作林表示，昨日為台山社安隊堅持每日巡邏的第667天，為維持華埠日間治安付出努力，但夜間的治安則仍需要更多的資源。

義工發現富蘭克林街夾7街的公共候車亭的左側大玻璃被打爛。（馬作林供圖）

馬作林認為，現在華埠治安最不穩定的時段為晚間午7時至第二天早上7時，自23日凌晨鄒家功夫學院爆竊案後，在聖誕節當日和昨日凌晨也分別發生玻璃被砸的事件。

社安隊義工25日上午發現富蘭克林街（Franklin St）夾7街的公共候車亭的左側大玻璃被打爛，另外在附近的一家停車場的玻璃也在26日晚間被砸，同時在聖誕假期期間也發生多起汽車爆竊。

因此，屋崙華促會決定雇用專業安保公司「Defense Logistics Specialist Corp，簡稱Dls Corp」負責夜間巡邏工作。屋崙華促會民用人行道委員會共同主席陳慧蘭（Christina Chen）表示，現在的目標是讓該安保公司最快在本周開始進行夜間巡邏。

據悉，Dls Corp在舊金山華裔任婆婆遭四位少年劫財暴打的案件後，主動負責任婆婆居住的公寓樓下的治安至今。Dls Corp東主華裔榮振華（Rong Zhen)為退休警員，他樂於向華埠長者提供安全生活環境，因此願意儘快安排華埠地區的安保事宜。

陳慧蘭解釋，因為假日，該公司暫時未還沒有足夠人手，但相關的資金和合同已經準備就緒，待到聖誕節假期後，Dls Corp就會開始安排巡邏輪班。她說：「因為假日購物季的到來，屋崙警局已經處於高於平常的警戒狀態，」她還補充：「在農曆新年接近時，華埠人們肯定擔心搶劫和盜竊的增加。在現在推動夜間巡邏也是因為商店、汽車的爆竊事件有所增加。」她也認為，亞裔人士新年攜帶紅包和現金的習俗，成為犯罪分子的目標。

陳慧蘭強調：「我們只是想傳達一個信息——我們特別增加華埠晚間的安保人員是為阻止犯罪分子，為了讓居民和遊客在華埠感到更安全、更舒適。」

華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen）透露，本次雇用Dls Corp安保公司的資金來自市府和華促會，市府提供2萬5000，華促會提供10萬元，共計12萬5000元僱用專業的夜間安保團隊。莊錦鎮表示，華促會在上周召開緊急會議，商討夜間治安的解決方案，也感謝董事會的成員，對本次解決方案的支持，令這項計畫可以快速的通過。

目前屋崙華埠地區有四個屋崙警局的巡邏隊作並增加了八名加班警員巡邏，外加增設的夜間巡邏隊，莊錦鎮希望在多重的舉措實施後，「大家可以安全、安心地來華埠享受晚餐。」他說，7點鐘還很早，現在我們華埠的餐廳最晚有營業到凌晨3點。他表示，希望夜間巡邏隊能持續數月，如果可獲得後續資金，該計畫有望永久保留。

馬作林也表示，希望多方共同努力維護華埠治安和街道清潔。他表示，在維護治安的同時，聖誕節當日義工還特意清潔街道，在街邊收拾亂丟的垃圾。希望居民能在清潔環境中過節。他也反映，在清潔街道期間發現不少的公共垃圾桶被人拿走，導致垃圾都扔在了街道上。經調查後，在880高速橋底發現了很多公共垃圾桶，被無家者拿走用於燒火防寒取暖。