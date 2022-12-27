全美十大幸福城市 桑尼維爾奪冠

全美50大最幸福城市，加州占17個。（取材自Pexels）

幸福感是每個人一生的追求，在美國哪裡居住幸福感最強？理財網站SmartAsset近日的一項調研，得出了全美最幸福城市，其中，加州 城市表現亮麗。南灣桑尼維爾榮膺第一名。前十名中，加州共佔了六名。除第一名外，東灣佛利蒙第四名、矽谷中心聖荷西第八名、州府附近的羅斯維爾第七名；其他灣區城市，舊金山第十四，海沃第十七，屋崙第三十二。

南加 州包括聖他克拉利塔第九名，華人聚集的爾灣 市（Irvine）躋身第十名。

SmartAsset網站對全美共165個城市進行13項評估，最終選出全美前50個最幸福城市，加州城市表現名列前茅，上榜17個城市。在全美前十名最幸福城市中，並有六個加州城市，其中包括南加州華人聚集城市爾灣，排名第十。前50名中，南加州的城市還有杭廷頓灘（Huntington Beach），格蘭岱（Glendale），富樂頓（Fullerton），聖地牙哥（San Diego），科洛那（Corona）。

全美最幸福城市第一名，為北加州的桑尼维爾市(Sunnyvale)，該城市的人均收入也排名全美第一，超過六成民眾年薪10萬以上，該市的貧困人口比例小，結婚率高。

躋身前50名的加州城市有：Sunnyvale（第1名），Fremont（4），Roseville（7），San Jose（8），Santa Clarita（9），Irvine（10），Huntington Beach（11），San Francisco（14），Hayward（17），Glendale（21），Santa Rosa（25），Fullerton (27)，San Diego (31)，Oakland (32)，Corona (44)，Chula Vista (45)，Sacramento (50)。

該項評選所依據的標準，包括收入、住房首付所占收入比、貧困率，心理疾病就醫率等。加州的舊金山在健康（Well-Being）一項中評分最高，桑尼维爾市在生活質量上評分最高，爾灣市在犯罪率最低上評分最高。