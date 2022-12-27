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聖荷西籲勿放煙火 最高罰3000元

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西消防局透過影片，呼籲民眾不要施放煙火。（記者李榮／翻攝）
聖荷西消防局透過影片，呼籲民眾不要施放煙火。（記者李榮／翻攝）

年底除夕夜與新年時節，傳統上許多人都喜歡施放煙火慶祝，然而非法施放煙火可能會造成火災等許多安全問題，絕大多數的地方也被認定為非法。今年的年底佳節時期，灣區許多城市的消防隊和警局呼籲民眾，不要私自施放煙火，就算是那些被州消防局標記為「安全」的煙火都是禁止施放。聖荷西消防局就指出，施放煙花爆竹不僅危險、更是違法行為，違者最高將處罰3000元罰款，也希望民眾能積極舉報不法。

聖荷西消防局表示，隨著新年除夕和之後春節的來臨，煙花爆竹再次成為消防安全隱患。事實上，這些煙火不僅危險，在聖何西市與大部分的聖他克拉拉縣都是非法的行為，可能被罰款3000元，「這並不值得！如果民眾發現非法施放的情況，可以拍照舉報，致電408-535-5600或311。舉報人盡可能提供詳細資訊，聖何西市政府會採取執法行動。」

消防局並說，如果發現有人施放煙火，也民眾上網舉報：http://xn--www-u28dq29s.sanjoseca.gov/fireworks

依照2020年時更改的規定，非法施放煙火者，第一次初犯可處罰1000元。18個月之內如果再犯，第二次則罰款2000元。如果距離第一次初犯再犯第三次，則罰款3000元。販賣煙火者更將重罰，依據販賣的數量，可能被處罰5萬元的罰款，甚至惹上牢獄之災。

聖荷西 灣區

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