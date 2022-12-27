北加州3個+俄勒岡州1個國家公園 明年起1張年票玩到底

明年起遊北加州與俄勒岡州四國家公園只需一張門票。圖為拉森火山國家公園。（美聯社）

位於加州 最北部的三個雖然壯觀但略遜人氣的國家公園，以及位於俄勒岡州 南部的一個國家公園，將於2023年首次聯合起來使用一張年票。

這四個國家公園是：位於德哈瑪縣（Tehama County）的拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）、位於西斯邱縣（Siskiyou County）Tulelake的熔岩床國家紀念碑（Lava Beds National Monument）、位於瑞定（Redding）附近的Whiskeytown國家娛樂區（Whiskeytown National Recreation Area），和位於俄勒岡州南部的葵特湖國家公園（Crater Lake National Park）。從1月1日開始，它們將合用一張年票，價格為55美元。2024年，它們將開始提供單一的多公園通行證。

拉森火山的公共事務官員Kevin Sweeney說：「我們希望改善這些地方的交通狀況，並相互協助把一些旅遊資源分散到那些沒有那麽多遊客的地方。」

在雷丁以西有著一座頗受歡迎的湖泊和健行步道 的Whiskeytown國家娛樂區，每年接待約80萬遊客；葵特湖大約有70萬遊客。在疫情之前，拉森湖的遊客數量在50萬左右；熔巖床每年接待約10萬人次。

除了相對靠近喀斯喀特山脈（Cascade Range）外，葵特湖、拉森火山和熔巖床都有大量的地熱特征，如冒泡的泉水、熔巖洞和泥盆。所有這些地方都是所謂的 「火山遺景徑道 」（Volcanic Legacy Scenic Byway）的一站，這是一條500英哩的駕車路線，在偏遠山區的火成巖地貌中穿梭。

與整個西部的許多公園一樣，這四個地方近年來受到野火的嚴重打擊，目前正處於不同的恢復階段。這些公園的大部分地區在冬季不對遊客開放，即使在溫暖的月份，也只有某些毀壞不算最嚴重的地區最近才開放。

新的年票計畫可以幫助提升一個正從火災中恢復和重建的地區，這些偏遠的公園服務和資源分散，它們之間的合作對其運作至關重要。

熔岩床國家紀念碑的代理主管Jessica Reid說：「各公園都真切感受到必須相互伸出援手，互幫互助。 」

更廣泛地說，這四個公園符合國家公園管理局（National Park Service）所稱的 「發現圈」（Circle of Discovery），這是一個由七個公園組成的沿著克拉馬斯盆地（Klamath Basin）崎嶇邊緣，長達700英裏的駕車路線；其余三個公園：紅木國家公園（Redwood National and State Parks）、俄勒岡山洞國家紀念及保護區（Oregon Caves National Monument and Preserve）以及圖利湖國家野生動物保護區（Tule Lake National Wildlife Refuge），均是免費的。