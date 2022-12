北加州3個+俄勒岡州1個國家公園 明年起1張年票玩到底

明年起遊北加州與俄勒岡州四國家公園只需一張門票。圖為拉森火山國家公園。(美聯社)

位於加州 最北部的三個雖然壯觀但略遜人氣的國家公園,以及位於俄勒岡州 南部的一個國家公園,將於2023年首次聯合起來使用一張年票。

這四個國家公園是:位於德哈瑪縣(Tehama County)的拉森火山國家公園(Lassen Volcanic National Park)、位於西斯邱縣(Siskiyou County)Tulelake的熔岩床國家紀念碑(Lava Beds National Monument)、位於瑞定(Redding)附近的Whiskeytown國家娛樂區(Whiskeytown National Recreation Area),和位於俄勒岡州南部的葵特湖國家公園(Crater Lake National Park)。從1月1日開始,它們將合用一張年票,價格為55美元。2024年,它們將開始提供單一的多公園通行證。

拉森火山的公共事務官員Kevin Sweeney說:「我們希望改善這些地方的交通狀況,並相互協助把一些旅遊資源分散到那些沒有那麽多遊客的地方。」

在雷丁以西有著一座頗受歡迎的湖泊和健行步道 的Whiskeytown國家娛樂區,每年接待約80萬遊客;葵特湖大約有70萬遊客。在疫情之前,拉森湖的遊客數量在50萬左右;熔巖床每年接待約10萬人次。

除了相對靠近喀斯喀特山脈(Cascade Range)外,葵特湖、拉森火山和熔巖床都有大量的地熱特征,如冒泡的泉水、熔巖洞和泥盆。所有這些地方都是所謂的 「火山遺景徑道 」(Volcanic Legacy Scenic Byway)的一站,這是一條500英哩的駕車路線,在偏遠山區的火成巖地貌中穿梭。

與整個西部的許多公園一樣,這四個地方近年來受到野火的嚴重打擊,目前正處於不同的恢復階段。這些公園的大部分地區在冬季不對遊客開放,即使在溫暖的月份,也只有某些毀壞不算最嚴重的地區最近才開放。

新的年票計畫可以幫助提升一個正從火災中恢復和重建的地區,這些偏遠的公園服務和資源分散,它們之間的合作對其運作至關重要。

熔岩床國家紀念碑的代理主管Jessica Reid說:「各公園都真切感受到必須相互伸出援手,互幫互助。 」

更廣泛地說,這四個公園符合國家公園管理局(National Park Service)所稱的 「發現圈」(Circle of Discovery),這是一個由七個公園組成的沿著克拉馬斯盆地(Klamath Basin)崎嶇邊緣,長達700英裏的駕車路線;其余三個公園:紅木國家公園(Redwood National and State Parks)、俄勒岡山洞國家紀念及保護區(Oregon Caves National Monument and Preserve)以及圖利湖國家野生動物保護區(Tule Lake National Wildlife Refuge),均是免費的。