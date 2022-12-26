預防失智 少吃冷凍披薩 多吃維他命 佩戴助聽器

即將過去的一年中，對於阿茲海默症的研究有數項重大進展。（阿茲海默症協會）

隨著醫療進步與人類平均年齡的增加，阿茲海默症 是愈來愈不能忽視的問題。依照國家衛生研究院（NIH）的資料顯示，阿茲海默症是目前美國的第六大死因。但是，在老年人的死因中，阿茲海默症排行第三，僅次於心臟病與癌症。

阿茲海默症協會表示，2022年度的阿茲海默與失智 症相關研究，無論在病因、風險因素和治療上都有一定的突破。 阿茲海默症協會北加州 和北內華達分會執行長艾格利（Elizabeth Edgerly）就表示，「對於研究來說，這是激動人心的時刻，無論是對於在這個領域工作的人，還是對於數百萬阿茲海默症或其他失智症患者及其家人來說都是如此。我們一直努力，想要知道要真正能解決失智症的根本原因和症狀的方式，也需要採取多管齊下的方法。而我們在過去幾年中看到了一些重大進展。」

以下是2022年阿茲海默症的五項重要發現。

一、阿茲海默症的治療越來越好。製藥公司Eisai和Biogen在11月時發布了對一種名為「lecanemab」的阿茲海默症藥物的全球3期臨床試驗的正面的結果。在18個月內，研究參與者的認知能力下降速度減緩了27%。這也是迄今為止，大家在阿茲海默症治療方面看到的最令人鼓舞的結果。食品和藥物管理局 (FDA) 預計將於 2023 年1月初做出加速批准的決定，這可能使lecanemab成為18個月內FDA批准的第二種改變阿茲海默症病程的藥物。

二、每天服用多種維生素可以延緩大腦衰老。「阿茲海默症與失智症：阿茲海默症協會雜誌」 9月的研究發現，連續3年每天服用多種維生素礦物質補充劑，可帶來統計學上顯著的認知好處。這也是首次一項大規模、長期的研究正面證實，老年人補充多種維生素礦物質可能會減緩認知老化。這些發現有可能對公共健康產生重大影響，進一步改善大腦健康、降低醫療保健成本和減輕看護者的負擔，特別對老年人來說更有幫助。

三、吃冷凍披薩、糖果和蘇打水可能會增加認知能力下降的風險。2022年夏天的阿茲海默症協會國際會議（AAIC）上研究者指出的結果發現，食用大量過度加工食品將顯著加速認知能力下降。該研究隨後於12月在JAMA Neurology上發表。事實上，過度加工食品占美國人飲食的一半以上。然而，好消息是，隨著年齡的增長，大家還是可以採取一些措施來降低認知能力下降的風險。例如：均衡飲食、定期運動、良好睡眠、保持認知參與、防止頭部受傷、不吸煙，以及確實管理心臟健康。

四、遭受種族歧視與記憶力差有關。在AAIC 2022會議上，研究人員指出，結構性、人際關係和機構種族主義的經歷與中老年時較低的記憶分數和較差的認知有關，尤其在非裔當中更顯如此。2022年阿茲海默症事實和數據報告也顯示，非裔罹患阿茲海默症或其他失智症的可能性大約是白人的兩倍；而西語裔的可能性大約是後者的一倍半，因此這些新研究數據更顯重要。

五、佩戴助聽器可降低患失智症的風險。根據12月發表於「美國醫學會神經病學」(JAMA Neurology) 上的研究顯示，使用助聽設備的聽力衰退患者，長期認知能力下降的風險降低了19%。這些數據是在食品和藥物管理局宣布將允許在櫃檯（over the counter）無需處方簽銷售助聽器的五個月後出現。預計將提升3000萬患有聽力衰退的美國人對助聽器使用機率。除了改善日常溝通，使用助聽器還可能有益大腦健康。

不過，協會也表示，儘管有所進展，但阿茲海默症的嚴重影響依舊。在最近20年期間，心臟病死亡人數下降了7.3%，而阿茲海默症死亡人數卻增加了145%。2022年阿茲海默症和其他失智症的國家花費將達3210億美元。 美國已經有超過650萬的阿茲海默症患者，其中光是加州就超過69萬人。

阿茲海默症協會北加州和北內華達分會執行長艾格利認為，預期2023年食品和藥物管理局將就阿茲海默症的治療做出數項決定，「我們因為聯邦政府和非營利組織對研究經費的增加而看到了巨大的希望，新的一年肯定會為阿茲海默症和所有其他失智症患者及有罹病風險的人們帶來更多的進步和發現。」