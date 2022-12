農曆新年假日、廢除遊蕩罪 加州多項新法1月1日上路

2023年起農曆新年為加州法定假日,(本報檔案照)

加州 州長紐森 所簽署的多項法令將於2023年元月1日起生效實施,其中包括農曆新年為加州法定假日、新毛皮衣禁令、行人亂穿馬路新規定等。

新增多個法定假日

加州將於新的一年起實施新法定假日,其中包括代表矽谷地區州眾議員羅達倫 (Evan Low) 所提的AB 2956法案,規定農曆新年為加州法定假日。從2023年起,各行各業職員可於農曆新年當天,取得八個小時休假,慶祝農曆新年。2023年農曆新年為元月22日。

紐森州長發表聲明中指出,規定農曆新年為加州法定假日,其目的為承認亞裔民眾強化加州文化多元性,且提供加州人參與重要假日農曆新年的機會。

除農曆新年假日外,加州各行各業員工亦可選擇於4月24日的「緬懷種族滅絕受難者紀念日」(Genocide Remembrance Day)、6月19日紀念解放黑奴的「六月節」(Juneteenth) 、9月22日的「美國原住民日」(Native American Day) 放一天假。

公布員工薪資所得

前加州州長布朗 (Jerry Brown) 於2016年簽署SB 3成為正式法令,規定加州必須於2022年達到最低時薪15元標準。當時加州最低薪資只有10元,目前最低時薪15元時限已到,雇主必須公布員工薪資實際情況。

加州州府現在規定,15名員工以上公司徵才時,必須在徵才網站如LinkedIn等公布其所提供的薪資。100名員工以上公司必須呈送員工薪資資料給州府審查,包括正式職員與承包商在內,而且有關員工資料除了薪資所得外,亦須包含員工的性別、族裔背景等。

亂穿馬路取締放寬

根據最新推出的自由行走法案 (The Freedom to Walk Act) ,有關管制沒有使用行人穿越道亂穿馬路行為將大為放寬。新法案規定,元月1日開始,警察將不會對亂穿馬路行人開罰單,不過如果行人穿馬路的行為可能引發車禍,警方將可對這些違規民眾施以制裁。

汽車業者遊說官方對亂穿馬路民眾嚴加管理,然而有人抗議,警方執法不公,往往有種族歧視 ,或歧視低層階級的嫌疑。

毛皮產品禁再產銷

將於2023年起開始實施的AB 44法案規定,加州將禁止製造或銷售新毛皮產品。毛皮產品如貂皮大衣、浣熊皮帽、熊貓皮圍巾曾於1970年代大為盛行,當時美國毛皮產業每年的銷售額高達6億元,毛皮產品如貂皮大衣等曾為上等階級的象徵。不過這種流行產品隨後慢慢失去其魅力。從1990年代開始,反毛皮產業運動熱烈展開,毛皮產業面臨輿論嚴辭批評。

2023年加州將禁止製造或銷售新毛皮產品。(Getty Images) 圖為加州民眾抗議動物毛皮製品。(Getty Images)

廢除過時的遊蕩罪

代表舊金山地區州參議員威善高 (Scott Wiener) 所提「更安全街道」 (The Safer Streets for All) 法案廢除遊蕩罪,警方將不能再以街頭遊蕩操淫業意圖逮捕民眾。主張廢除遊蕩罪團體指出,警方經常針對LGBTQ民眾或有色族裔民眾採取行動,因此這項法令有歧視之嫌。

紐森簽署法案通過時強調,這項法令並非讓賣淫合法化,廢除遊蕩罪主要用意是過去實施此法規時,被捕民眾以婦女、跨性別成人、非洲裔或拉丁裔婦女,執行時有失公允。