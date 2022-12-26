聖荷西10年將增7.75萬新屋 擴大興建可負擔住屋

聖荷西計畫於未來10年興建7萬7500所新屋，約等於增加目前聖荷西住屋全部數量的四分之一。(Getty Images)

聖荷西 計畫於未來10年興建7萬7500所新屋，約等於增加目前聖荷西住屋全部數量的四分之一。

根據聖荷西市府提出148頁的興建房屋計畫，其主要內容為擴大營建可負擔住屋，同時防止工程擴散到鄰近郊區。根據目前開發計畫，市府挑選出600個以上住屋開發地點，主要集中於市區與Diridon火車站附近。除此之外，市府專員亦挑選於主要交通幹道如Stevens Creek大道與Winchester大道沿線土地開發興建民宅。

根據倡導興建住屋的組織[email protected]政策主任瑞德 (Matthew Reed) 指出，開發要點是持續性成長 (sustainable growth)，讓沒有私人轎車的低收入 民眾住在主要交通幹道附近，協助他們使用公共交通工具。

聖荷西新屋營建工程大部分由私人開發商承接。根據加州州法，聖荷西必須於2023至2031年之間提出開發地點，興建6萬2200所新屋給各經濟階層居民，新屋數量比前一個八年計畫劇增77%。

聖荷西市府官員表示，他們設法達到州府規定，然而市府開發規畫專員指出，他們尚未提出土地開發地點與如何完全大型開發計畫。

根據州府新法規，灣區 各城市必須於2023年元月底完成其「住屋因素」(housing elements) ，否則將面臨停止補助基金或其他懲罰。許多灣區城市，包括聖荷西在內，可能無法於期限內完成計畫。可是聖荷西市府官員認為，他們將盡全力完成計畫，並不預料將因此遭到州府懲罰。

州府要求加州個城市在一般「排他性社區」興建更多可負擔住屋。所謂排他性社區，即是排斥低收入或有色族裔的社區。聖荷西市府已計畫於鄰近庫比蒂諾De Anza大道附近社區興建可負擔房屋。

聖荷西與灣區其他城市一樣，可負擔住屋數量遠離州府規定標準。根據報告，聖荷西市府今年通過的開發數量尚不及規定總數的一半。聖荷西2023年必須開發的可負擔居住單位，將遠高於今年的規定。