騎手直播為父送葬 撞標識桿當場亡

34歲的太平洋島湯加裔的摩托車騎手勞阿基。（取自臉書）

周四下午，一名34歲的太平洋島湯加（Tongan）裔摩托車騎手勞阿基（Siupeli Lauaki）在東屋崙 的一場車禍 中喪生，他當時正在將亡父從屋崙送往海沃（Hayward）墓地的車隊中，並在臉書 （Facebook）上進行直播。

綜合「東灣時報」和電視台報導，事發在周四（22日）下午1時30分左右，地點為High Street夾4300號MacArthur大道路段，摩托車騎手勞阿基在撞到路邊的標示桿後從車上彈出。

周五（23日），阿拉米達縣驗屍官辦公室確認死者身分為34歲的屋崙居民勞阿基，在車禍現場當場死亡。根據其生前在社交媒體發布的貼文，他最近從屋崙搬去了南加長灘。

據屋崙警方稱，沒有其他車輛捲入碰撞事故，只有勞阿基騎著摩托車。在事故發生前，勞阿基騎著哈雷摩托車向東行駛。在勞阿基撞向路邊時，他正在臉書上直播他參加送殯的過程，送殯車隊準備經580號公路前往海沃墓地。

在悲劇發生時，勞阿基正在臉書上以頭盔上的攝像頭直播他的騎行。在勞阿基臉書直播的貼文中可見，直播開始事件為22日下午1時28分，在出發約5分鐘後，勞阿基在從右側行車道向左側移動時，直直地撞上了行人和單車標識桿子。警方表示，在撞上桿子後，勞阿基從摩托上被彈出來。

根據勞阿基的臉書，他生前曾直播自己開貨車和日常生活的視頻。事發生後的幾天，其親友也在社交媒體發布視頻和帖聞來緬懷他。其妻子在回到事故發生地點，手拿鮮花痛哭，弔念亡夫。

勞阿基父親的葬禮於周四早些時候，在屋崙 Virginia街的 Jesus Christ of Latter Day Saints教堂舉行。一位教會長老認出勞阿基的父親為洛佩蒂·勞阿基 (Lopeti Lauaki)，並透露，遊行隊伍的目的地為海沃的伊甸山公墓（Mt. Eden Cemetery）。