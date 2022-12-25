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更多研究證實 非處方感冒藥無效

編譯組／綜合24日電
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （電視新聞截圖）
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （電視新聞截圖）

當遇到鼻塞時，你可能會使用非處方感冒藥；但有一些醫生和藥劑師說，越來越多的證據表明它們並不真正有效。

他們引用了幾項研究，說某些版本的Benadryl、Mucinex和Tylenol都是依靠一種叫做去氧腎上腺素（phenylephrine）的成分來清除鼻塞的。雖然這種成分被證明是安全的，但至少有四項研究結果指出，這些藥物實際上並不能緩解鼻塞。

兩個醫生團體現在呼籲聯邦食品暨藥物管理局（FDA）將這些藥物從商店貨架上撤下來。「我認為我們真的應該看看數據，看看他們所聲稱的是否是真的。」洛斯蓋圖RAMBLC兒科診所的金（Julie Yong Kim）醫生說。 

這並不包括像對乙酰氨基酚（acetaminophen）或布洛芬（ibuprofen）這樣的藥物，只是那些有添加成分，即苯腎上腺素的藥物。

金醫生說：「我們不推薦我們的病人使用，20多年來都沒有這樣做過。」

沃爾夫（James Wolfe）醫生更進一步說，他同意將含有苯腎上腺素的非處方藥從商店貨架上撤下來的呼籲。「我相信，如果現在就該藥物有向聯邦食品暨藥物管理局申請批準，它將永遠不會被批準。原因有很多，首先，它的好處有限；第二，它有一長串的不良反應。」沃爾夫說。 

他說該成分可以使血壓升高並導致失眠；他建議用抗組胺藥（antihistamine）及使用一兩天的Afrin噴霧劑來代替。「當你考慮到所有這些副作用，以及它的療效有多低時，我認為這種藥物對感冒患者沒有作用。」

銷售Tylenol和Benadryl的強生（Johnson and Johnson）公司在一份聲明中說：「苯腎上腺素（PE）是一種常用的去充血劑（decongestant），在特定的劑量下被聯邦食品暨藥物管理局承認是安全和有效的。與我們所有的產品一樣，我們將繼續評估最新的科學、產品安全狀況以及來自監管當局的關於PE的信息。」    

研究也並未發現該非處方藥有任何危害，只是發現它們不能作為去充血劑發揮作用。金醫生說，她仍然建議用生理鹽水噴霧來治療鼻塞，並諮詢醫生。

食品暨藥物管理局 血壓 失眠

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