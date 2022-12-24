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聖誕假日 舊金山灣區禁止燃柴、燒垃圾

記者李怡／舊金山報導
灣區空氣品質管理局稱，煙花和木煙會導致空氣污染激增，並在社區中產生過多煙霧和灰燼。（記者李怡／攝影）
灣區空氣品質管理局稱，煙花和木煙會導致空氣污染激增，並在社區中產生過多煙霧和灰燼。（記者李怡／攝影）

灣區空氣品質管理局日昨發布22日到25日的空氣質量警報（Spare the Air），規定從現在起到聖誕節，灣區禁止燃燒木柴。

灣區空氣質量管理局表示，空氣中細顆粒物的濃度，預計會達到對敏感人群不健康的程度。因此警報期間，灣區居民和企業在室內和室外燃燒木材、人造木柴或任何其他固體燃料均是違法作業，且焚燒垃圾包括禮品包裝紙和絲帶等也屬違法行為。

空氣品質管理局提示，禮盒包裝紙中的塑料、顏料、金屬和其他材料，燃燒時會產生有毒煙霧，並可能導致嚴重的健康問題。在節日期間重複使用或回收包裝紙，將有助於保護鄰居和家人。

聖誕之際，整個灣區的空氣質量預計將會是良好至中等，木材燃燒會對局部地區和社區的空氣質量產生重大影響，且木材燃燒也會顯著影響室內空氣質量。雖然空氣警報未拉響，木材燃燒並不違法，然而在節假日，灣區空氣質量管理局強烈不鼓勵燃燒木材；灣區的航空管理局還要求居民在假期周末不要燃放煙花爆竹，煙花和木煙會導致空氣污染激增，並在社區中產生過多煙霧和灰燼。

空氣品質管理局執行長布羅德本特(Jack Broadbent)表示，希望大家在慶祝節日時，盡量避免燃木和煙花表演，因為木材燃燒和煙花爆竹都會給社區造成嚴重的空氣污染，請大家一起努力，共同確保所有灣區居民在這個假期周末，可以享受更清潔的空氣。

灣區空氣品質管理局是負責保護灣區九縣空氣質量和全球氣候的區域機構，灣區居民可以通過以下方式了解空氣警報是否生效，請訪問www.sparetheair.org或www.baaqmd.gov，下載 Spare the Air iPhone或Android應用程序。

灣區 聖誕節 iPhone

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