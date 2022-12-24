列治文市選舉初步重新計票 市議員候選人澤佩達仍勝選

初步重新計票顯示，東灣列治文市議員候選人澤佩達仍是勝選者。（取自澤佩達競選列治文市議員官方臉書）

列治文市議會23日下午宣布，初步重新計票顯示，東灣列治文市議員候選人澤佩達(Cesar Zepeda)仍是勝選者。

澤佩達表示，重新計票顯示，他實際上已完全贏得選戰。先前發現，有選票是由被錯誤允許在第二區投票 的列治文居民提交，重新計票程序刪除三張原本是支持他的對手巴特(Andrew Butt)的選票。

這是澤佩達第二次被宣布為勝選者。此前，由於列治文市兩名市議員候選人因為得票數意外地完全相同，選務處曾於12月6日以抽籤方式選出勝選者，當日被抽中的是澤佩達。

當選列治文第二區市議員的澤佩達表示，很高興這個過程終於結束，也對巴特參選與相關競選過程感到欣慰，希望每一張票都被計算在內。他說，這正是選舉流程發生的事情，每張應該被計算在內的選票，都被計算，最終有了結果。

巴特指出，儘管重新計票出現三票之差，他不會對23日公布勝選者的結果提出異議。他說，過程是瘋狂的，但現在感到如釋重負，儘管有些失望，這就是人生，「我是樂觀主義者，看到杯子半滿的水，而不是半空的杯子。」很多人質疑重新計票作法，儘管最終結果不如所願，但仍值得再檢查一次。

列治文市議員選舉共收到4194張選票，其中有3842張選票被標記為第二區競選市議員席位，在重新計票之前，澤佩達與巴特平手。

另一方面，代表第一區的選區地點在康曲柯士達縣的安蒂奧克（Antioch），競選結果最初是由現任市議員沃克（Tamisha Torres-Walker）被宣布為勝選。不過，也被對手默特斯(Joy Motts)要求重新計票。

康縣助理選務人員諾蘭（Helen Nolan）指出，安蒂奧克選區競爭激烈，共收到4621張選票，其中有4270張有效選票投給其中一名候選人。選舉投票日為11月8日，之後要求重新計票，12月1日首次審核，沃克以三票領先默特斯，但需要更長時間才能完成完整重新計票。

根據選舉法，沒有關於何時須完成重新計票的日期，但若失敗的候選人決定想回去查看所有投票箱，需付費給相關工作人員，這項請求可能導致重新計票過程再延長一周。