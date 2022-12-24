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屋崙華埠功夫學院遭爆竊 玻璃門被打爛

記者張曼琳／屋崙報道
案件發生在富興中心隔壁的383聯誼會和鄒家功夫學院的共同使用的入口，玻璃門被打碎。（馬作林供圖）
案件發生在富興中心隔壁的383聯誼會和鄒家功夫學院的共同使用的入口，玻璃門被打碎。（馬作林供圖）

屋崙華埠23日凌晨時分發生一起爆竊案，案發地點是華埠383聯誼會和鄒家功夫學院共用店面；雖然除了共同使用入口玻璃門被打爛，未造成其他損失，但華埠義工巡邏和社區組織藉機提醒居民、商家和消費者，在接下來的假日季期間，提高警覺，保護好人身和財產安全。他們也正在籌聘請專業安保團隊在夜間進行巡邏，提升治安。

爆竊案發生在華埠九街383號的383聯誼會和鄒家功夫學院共用店面，地點就在富興中心旁邊，為屋崙華埠的主要街道之一。

東灣台山同鄉會主席、台山社安隊隊長馬作林向本報透露，鄒家功夫學院的東主為台山人，也是同鄉會會員；目前東主正在南加洛杉磯地區，並且不願透露姓名。據馬作林瞭解，昨日凌晨5時功夫學院和聯誼會的玻璃門被打爛，該處報警系統隨即響起。

馬作林在早晨8時，也見到四部警車到場處理，並與功夫學院東主電話聯繫。馬作林告訴記者，功夫學院內並未存放貴重物品，只有些許衣物和道具，因此東主在得知爆竊事件後，並未擔心或緊張。他估計，此次最大的損失為被打爛的玻璃門。

作為每日堅持在華埠巡邏的社安隊隊長，馬作林觀察，目前華埠治安最不穩定的時段為晚間午7時至第二天早上7時。汽車爆竊案、商戶和住戶的玻璃被砸、破壞公共設施、隨處的塗鴉和街道垃圾桶被推倒等事件，往往就是在晚間到凌晨期間發生。

他認為，市府和警局應當為華埠夜間安全投入更多的資源，加強警民合作，安裝更多的監控攝像頭等。同時他呼籲華埠的業主、商家和居民在遇到犯罪發生時，即刻報警並協助警方，一同努力提升治安。

當天中午記者走訪鄒家功夫學院，見到東主的朋友阿傑已完成碎玻璃的清掃，並用木板修補玻璃門。阿傑告訴記者，因為東主不在灣區，沒人知道查看門前監控錄像的密碼，因此他和警方都還未看到監控是否有拍下嫌犯外貌。

馬作林見到四部警車在爆竊案現場處理，並與功夫學院東主電話聯繫。（記者張曼琳／攝影...
馬作林見到四部警車在爆竊案現場處理，並與功夫學院東主電話聯繫。（記者張曼琳／攝影）

他還表示，該店面由383聯誼會和鄒家功夫學院共用，作為教室和打牌的娛樂場所，因此並未存放貴重物品。今日一早他來幫忙查看，見到在此的衣物和箱子被翻亂，雖然不確定是否真的有物品被偷，但他認為即使有也並非貴重物品。

華埠383聯誼會和鄒家功夫學院共用店面，23日凌晨發生爆竊案。（記者張曼琳／攝影...
華埠383聯誼會和鄒家功夫學院共用店面，23日凌晨發生爆竊案。（記者張曼琳／攝影）

阿傑表示，他作為華埠居民一直都知道附近治安不好，雖然現在假日季白天有很多的消費者來華埠買菜，但在下午5時後街上就沒有人了。他提醒居民，天黑後還是不要在華埠步行。

馬作林現在作為屋崙華促會（OCIC）的董事會一員，也正和其他董事一起籌備雇用專業安保公司，以負責夜間巡邏工作。據悉，如進展順利最快可在一月初，就可在華埠施行夜間巡邏。

上月中旬在華埠發生的奶茶店爆竊案件，也發生在凌晨時分，有監控拍到竊賊用鉗子剪掉10街的一家奶茶店的兩個門鎖。

鄒家功夫學院東主的朋友已經用木板修補玻璃門。（記者張曼琳／攝影）
鄒家功夫學院東主的朋友已經用木板修補玻璃門。（記者張曼琳／攝影）

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