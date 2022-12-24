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教會土地建可負擔房 聖荷西將創首例 鮑選耀夫婦贊助

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西市將在教會土地上興建100%的可負擔住宅，計畫由華裔地產開發商贊助。（市府提供）
聖荷西市將在教會土地上興建100%的可負擔住宅，計畫由華裔地產開發商贊助。（市府提供）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）宣布，聖荷西歷史上首個利用教會土地所建蓋的可負擔房屋計畫，預計於明年動工。

依照目前的規畫，該處位於「Cathedral of Faith」（信仰大教堂）的地點將是100%的可負擔房屋，並由知名華人地產開發商鮑選耀（Peter Pau）與夫人Susanna Pau支持的「SHP Christian Foundation」基金會所贊助。

該計畫將興建237個住房單位，也是聖荷西歷史上第一次在教會的地產上興建100%的可負擔房屋。過往每次在選址興建可負擔住宅或時，有時會碰上社區有「不要在我家後院」（NIMBY，Not In My Backyard）等反對的意識形態。不過，這次在教會的土地上興建，他們強調是「來上帝的後院，沒關係」（Yes in God’s Backyard）。

李卡多表示，將來也可以繼續在教堂、寺廟、或者清真寺的宗教所有地上興建類似計畫，造福更多有需要的人士。

李卡多指出，這次非常感謝信仰大教堂，以及鮑氏夫婦的支持，能夠幫助保護聖荷西弱勢居民與家庭。

該計畫位於Curtner大道與87號公路附近。計畫的237個可負擔房屋單位之中，78個單位是給耆英的單位，159個單位給家庭。市議會預計於明年初審議通過。

聖荷西 華人

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