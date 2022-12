教會土地建可負擔房 聖荷西將創首例 鮑選耀夫婦贊助

聖荷西市將在教會土地上興建100%的可負擔住宅,計畫由華裔地產開發商贊助。(市府提供)

聖荷西 市長李卡多(Sam Liccardo)宣布,聖荷西歷史上首個利用教會土地所建蓋的可負擔房屋計畫,預計於明年動工。

依照目前的規畫,該處位於「Cathedral of Faith」(信仰大教堂)的地點將是100%的可負擔房屋,並由知名華人 地產開發商鮑選耀(Peter Pau)與夫人Susanna Pau支持的「SHP Christian Foundation」基金會所贊助。

該計畫將興建237個住房單位,也是聖荷西歷史上第一次在教會的地產上興建100%的可負擔房屋。過往每次在選址興建可負擔住宅或時,有時會碰上社區有「不要在我家後院」(NIMBY,Not In My Backyard)等反對的意識形態。不過,這次在教會的土地上興建,他們強調是「來上帝的後院,沒關係」(Yes in God’s Backyard)。

李卡多表示,將來也可以繼續在教堂、寺廟、或者清真寺的宗教所有地上興建類似計畫,造福更多有需要的人士。

李卡多指出,這次非常感謝信仰大教堂,以及鮑氏夫婦的支持,能夠幫助保護聖荷西弱勢居民與家庭。

該計畫位於Curtner大道與87號公路附近。計畫的237個可負擔房屋單位之中,78個單位是給耆英的單位,159個單位給家庭。市議會預計於明年初審議通過。