「毒品帶來更多搶劫暴力」反毒聯盟成功封殺大麻銀行法

平等公義協會會長李少敏（左四）到華府進行遊說，倡導理念。（李少敏提供）

今年已經接近尾聲，而大麻合法使用銀行法（Safe Banking Act）不在本年度最後的聯邦預算案（Omnibus）的附加條款之內，也代表該法案本年又成功被反毒聯盟及盟友成功封殺。該提案過往八年都闖過聯邦眾議院，但最後都沒有在參議院過關。反毒聯盟表示，共和黨參院領導麥康諾（Mitch McConnell）就堅定反對將此提案附加在今年的聯邦預算案中，也讓遊說再次成功。

平等公義協會（OJE）與加州 反毒聯盟（CDAA）指出，這項提案非常有災難性，如被通過，會使大麻業獲得大量大企業投資，成為美國的大企業，進而控制美國立法及運作，「更不用說提案會使大麻業快速壯大，影響民眾健康及人身安全，而毒品 會帶來更多搶劫暴力案件！」

聯盟表示，除了銀行法案，多年來大家還持續擊退了另外兩個重要的聯邦毒品提案，也就是全國娛樂大麻合法化 ，以及「州權法（States Act）」。州權法如被通過，會禁止聯邦政府及社區民眾用聯邦法例監管，或者追討在已通過大麻合法的州管轄權内的大麻商。

加州反毒聯盟會長李少敏（Frank Lee）及加州反毒警隊立法總監洛威爾（John Lovell）今年再次帶領團隊推動社區宣導與政治遊說，不僅守住了銀行法案，也封殺了加州「安全毒品注射站」法案（SB57）。

李少敏表示，該安全毒品注射站提案等於為毒品全面合法化舖平道路，在世上其他地方合法的經驗，都導至毒品市場的暢旺、並且進一步增加犯罪率，對社會有災難性影響。特別是提案並不要求用打毒針中心的使用者進行戒毒，非常荒謬。所幸團隊成功遊說州長纽森否决提案，讓大家都知道採用提案的後果堪虞。事實上，加州前州長布朗也在2018年時同樣否决此提案。

平等公義協會與加州反毒聯盟表示，今年另一個重要的成績是擊退加州迷幻藥合法化提案（SB519）。他們表示，迷幻藥合法化提案的後果也很嚴重，特別是對年輕人的影響更為巨大。不過，倡議人威善高（Scott Wiener）肯定會捲土重來，推動迷幻藥的合法化。反對毒品的團體堅決認為，毒品危害民眾安全，迷幻藥合法的後果甚巨。

他們表示，許多的檢、警也都會與反毒的團體一起努力，「如果民眾也繼續與我們並肩作戰，相信大家會再次將這類法案擋下，保護社區安全。」

李少敏強調，毒品與搶劫等罪案常有密切關係，毒品經常導至搶劫暴力案的增加。而華人又常是匪徒下手的對象，所以華裔一定要努力反對各種毒品合法化，才能真正在美國安居樂業。