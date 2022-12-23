報告：庫比蒂諾議會營造敵意工作環境

聖縣民事大陪審團公布報告，批評庫比蒂諾市議會營造敵意工作環境，影響城市正常運作。(圖取自庫比蒂諾市府官方臉書)

一份嚴厲報告指責庫比蒂諾市議會營造充滿敵意的工作環境，影響城市正常運作。報告批評前市議會，特別點名今年任期屆滿的前市長蒲仲辰(Darcy Paul)以及現任市議員摩爾(Kitty Moore)。

聖他克拉拉縣民事大陪審團本周公布報告、名為「分裂市議會：庫比蒂諾市議會與市府員工」(A House Divided: Cupertino City Council and City Staff)，是在調查了多起有關市議會對市府管理人員與員工行為的投訴之後。報告顯示，市議員干預日常營運，並經常在市議會期間斥責與貶低市府員工。還指出部分市議員迴避城市法規與市經理權力，指示並支配市府員工，被稱為「議會狂熱干預」(councilmanic interference)。

根據「聖荷西 焦點」（San José Spotlight）報導，報告批評前市議會，特別點名蒲仲辰與摩爾。但在庫比蒂諾市議會20日會議上，兩人否認指控。蒲仲辰被控利用職位要求市府員工在市府贊助活動擔任義工。他未回應相關評論要求。

報告稱，摩爾透過議會干預，詢問市經理屬下有關員工使用市府信用卡 情況。還要求文件副本用以自行調查。報告指出，此舉並不恰當，因為市府信用卡使用相關違規行為，屬於市經理的職權範圍。不過，摩爾表示，有關她向何人詢問訊息的事實是錯誤的。但詢問信用卡高費用，絕對是公共利益問題。

摩爾引用市府法規，賦予市議員自由詢問員工任何訊息的權力，除非受到法律保護。她辯稱自己並未做錯任何事，並認為這份報告是政治對手的攻擊。摩爾是市議會較為保守派系的一員，被稱為「Better Cupertino」，主張反對新開發與城市發展。

「Cupertino for All」組織會長帕克麥可柯林迪克(Neil Park-McClintick)表示，儘管大陪審團報告肯定有政治因素作用，但毫無疑問，前一屆市議會功能失調。員工離開是因為市府的有毒文化。他透露，有員工說，無法在這種文化中繼續工作。

報告指出，市府員工離職率異常高，包括高階職位。過去四年，有四位不同的城市管理職員工離開，今年市府規畫部門有半數離職、耆老管理部門員工有60%離任。將影響市府營運，因為員工流失增加出錯風險，並減少工作效率。

為回應報告內容，庫比蒂諾市經理唐葳蘋(Pamela Wu)與市府律師傑森(Chris Jensen)電郵給市府員工，鼓勵他們若有需要，可分享疑慮。市府將研究報告建議，為市議會與員工實施新培訓計畫並聘請顧問，鼓舞士氣且建立獨立公共道德委員會。電郵寫道，領導團隊重視員工與他們對城市的貢獻，想向員工保證，會認真看待報告調查結果。員工的專業精神、判斷力與辛勞工 作，對市府繼續為庫比蒂諾社區提供高水平與優質服務，至關重要。