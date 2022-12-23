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中國移動聖荷西數據中心 欠工程款挨告

編譯組／聖荷西22日電
承包商控告中國移動拖欠聖荷西大型數據中心工程款項。（美聯社）
承包商控告中國移動拖欠聖荷西大型數據中心工程款項。（美聯社）

有幾家承包商提起訴訟，要求從一中國電信巨頭那裡收回數百萬美元，聲稱中國移動國際公司（China Mobile International）未支付他們在該公司位於聖荷西的一個巨大數據中心所承包的建設工程。

這家公司是總部設在中國北京的中國移動（China Mobile）的一個部門，在其擁有的聖荷西南部7.5畝土地上開發了數據中心。該中心由Plaza建築公司建造，總面積為31萬2200平方英尺，有兩個大的數據大樓分列在一個辦公大樓的兩側。按照慣例，該公司使用了一系列分包商來執行與該項目有關的專門任務。

這數據中心看去似乎已經關閉，白天或晚上停車場幾乎或完全沒有車輛，至少有兩名保安偶爾會出現在大樓內。Google將該數據中心列為 「永久關閉」。

根據提交給聖他克拉拉縣法院的訴訟指控，至少有四個承包商對中國移動國際公司提出了法律申訴，因為他們在該建築中的部分或全部工作沒有得到報酬。

這些承包商包括：Rosendin電氣公司（Rosendin Electric），750萬元，用於電氣工程；Southland工業公司（Southland Industries），270萬元，包括機械、管道、絕緣、起重機和索具工作等多項任務；Sunsteel公司，100萬元，用於勞務、材料、用品和設備工作；Alcal玻璃系統公司（Alcal Glass Systems），11萬3000元，用於玻璃工作。

在聯邦當局大約三年前開始采取多項行動之後，就引來了訴訟和數據中心不確定的運營狀態。2019年，聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）拒絕了中國移動在美國提供電信和其他服務的申請。2020年11月，時任總統川普（Donald Trump）發布行政命令，禁止美國公司和美國公民擁有美國國防部認定的、與中國主要軍事力量解放軍（PLA）有關聯的公司的股份。與解放軍有關聯的公司包括中國移動。

2022年3月，聯邦傳播委員會將包括該公司在內的幾家公司列入其被視為威脅美國國家安全的通信設備和服務提供商名單。

「聯邦傳播委員會（在2021年）首次公布了一份對國家安全構成不可接受的風險的通信設備和服務的名單。

FCC主席羅羅森沃素（Jessica Rosenworcel）在3月25日準備好的一份新聞稿中表示。中國移動國際美國公司是當天被列入名單的幾家公司之一。

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