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山景城警局長熊士諒 轉任聖馬刁縣副警長

記者李榮／山景城報導
熊士諒將成為聖馬刁警局副局長。（山景城警局提供）
熊士諒將成為聖馬刁警局副局長。（山景城警局提供）

山景城警局長熊士諒（Chris Hsiung）職涯又有新表現。聖馬刁縣新當選警長柯珀斯（Christina Corpus）宣布，延攬熊士諒加入聖馬刁縣警長局的副警長（undersheriff）。

熊士諒是台灣移民的第二代，本身就在聖馬刁縣長大，學生時佛斯特市警局當義工，後來又在佛斯特市警局工作，接著進入山景城警局服務接近30年。事實上，熊士諒是山景城第11任的警察局局長，在山景城警局歷任調查、戰術、領導等多種角色。

「很高興歡迎熊士諒加入團隊，把他帶回聖馬刁縣。」柯珀斯在一份聲明中指出，熊士諒是著名的專業人士，長期致力加強社區安全與員警的表現及健康，「我們跟他有同樣的願景，就是將警務工作現代化，相信熊士諒能使聖馬刁縣警警局變成首屈一指的執法機關。

其實，熊士諒前幾天才宣布，自己將於明年2月離開山景城警察局長的職務。

熊士諒表示，自己在山景城服務了很長的時間，要真的決定離開確實非常不容易，「我的心中其實很矛盾，因為我非常喜歡山景城，真的。」他強調，在山景城的服務就是他過去近30年的生活，不論是社區、市民、還是文化或者警察局都是（生活的要素）。

熊士諒指出，在認識了新當選的聖馬刁縣警長柯珀斯之後，發現柯珀斯與他在對於警察工作的看法非常類似。他進一步解釋，有一些當前警務文化需要改變，作為領導者有責任真正推動讓執法產業向前發展。熊士諒說，「我能描述的最好的方式就是你在山景城看到的：我們非常關心自己的員工。而反過來，我們也知道，這正是我們希望同仁對待社區的方式。」

熊士諒表示，新職位等於是負責監督一個更大的機構，「這是一個很好的機會，可以繼續我的警察工作並持續前進，希望發揮更大的影響力。

縣警長為民選，而副警長則是警局內除了警長以外的第二高位領導。熊士諒指出，副警長基本上是留在辦公室內部管理事情，而警長因為為民選，主要也負責一些監督與對外的事項。

依照目前規畫，熊士諒將於明年的2月份正式就職。

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