馬斯克在加州遭記者騷擾？保全團隊被偵訊

馬斯克聲稱在加州遇襲才會停權記者帳戶，警方已聯絡馬斯克保安團隊接受偵訊。（美聯社）

由於馬斯克 （Elon Musk）聲稱上周在南加州遭遇一名「瘋狂跟蹤者」的攻擊，導致一個追蹤其私人飛機的推特 帳戶浮出水面，並讓多名記者帳戶被停權，當局已要求馬斯克及其保安團隊就這起事件接受偵訊。

馬斯克指出，這起事件是推特突然改變顯示用戶所在地點政策的原因，稱這個@ElonJet帳戶和被停權記者的帳戶都共享了他的「準確位置」訊息。不過，警方表示，雖然@ElonJet帳戶顯示馬斯克的私人飛機於12月12日降落在洛杉磯，但事件發生在24小時之後，地點距離機場有25哩遠。

南巴沙迪那（South Pasadena）警方20日發出聲明，提供了與馬斯克不同的事件版本，表示警方在12月13日晚上接獲一起使用致命武器攻擊的報案，警員在將近10時到達現場找到受害人，他是一名29歲的康乃狄克州男子。

受害人告訴警方，他剛從110公路下來，停在一個停車場使用手機，就有另一輛車擋住他的去路，駕駛人下車走向他，指控他在高速公路上跟蹤自己。當受害人準備要離開停車場時，嫌犯就開車撞了他。

警方說：「事件發生時，受害人從未認出嫌犯是誰，也沒有表示糾紛純屬巧合。」

兩天後，警方獲悉嫌犯是馬斯克保安團隊的成員。調查人員認為，馬斯克本人在糾紛發生時並不在場，他們正在調查事件的證據和監控影片，並正在聯絡馬斯克及其保安團隊獲得證詞。

警方這項聲明是在馬斯克暫停多名記者帳戶後發出的，這幾名記者因為報導了追蹤馬斯克私人飛機的推特帳戶，被錯誤指責分享了馬斯克所在的位置。

馬斯克表示，他是在一名「瘋狂跟蹤者」13日在洛杉磯尾隨一輛載著他兒子的汽車 後，採取了阻止行動。馬斯克14日推文說：「昨晚，一名瘋狂跟蹤者跟蹤了載著小X的汽車，他後來擋住汽車去路，還爬上汽車引擎蓋。」馬斯克還附上一段影片，顯示一名男子坐在汽車內，並詢問是否有網友知道這個人是誰。