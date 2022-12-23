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金山都會區11月房價 較峰值跌6.2% 連6月下跌

編譯組／灣區22日電
11月是舊金山都會區房價連續第六個月下跌，房價從今年5月份達到峰值時下跌6.2%。(Getty Images)
11月是舊金山都會區房價連續第六個月下跌，房價從今年5月份達到峰值時下跌6.2%。(Getty Images)

即將進入新一年，灣區潛在房屋買家與賣家可能想知道，現在房價與自今年初過熱房價、持續創下新高的情況，相比價差到底會多少，究竟下跌了多少？

貸款利率持續上升、通貨膨脹飆漲、股市動盪，都導致全國房地產市場冷卻，灣區自今年夏天以來引領此一趨勢；但是，貸款利率實際上近來已下降，從2022年11月10日新高點7.1%，降至12月15日的6.3%。

本月初，多個數據來源與專家預測，灣區房價將於2023年持續下跌，當時，房地產上市網站「Zillow」預測，明年舊金山都會區房價將下跌3.6%。

根據「Zillow」最新數據顯示，舊金山都會區房價從10月至11月持續小幅下跌，典型房屋價值的月衰退率為下跌0.7%，自138萬元降至137萬元。舊金山都會區包括阿拉米達、康曲柯士達、馬連縣、聖馬刁與舊金山縣。

11月是舊金山都會區房價連續第六個月下跌，已從今年5月份達到峰值時下跌6.2%，這是美國20大城市中，在該時間範圍內的降幅最大。5至11月期間，鳳凰城房價跌幅排名第二、為4.5%；排名第三是聖地牙哥與洛杉磯，兩個城市房價均下跌4.2%。

儘管房價持續下跌，舊金山都會區仍是美國20大都會區中最昂貴，並且在「Zillow」分析的所有都會區中，是排名第二的高房價。

相較之下，邁阿密都會區是美國20大都會區中，房屋價值增幅最大、增幅8.5%，自5月的44萬元增至11月47萬8000元；坦帕則以4.5%漲幅排名第二，第三為費城、房價漲幅為3.7%。

聖荷西都會區包括聖他克拉拉縣與聖貝尼托縣(San Benito)，房價在過去幾個月出現小幅反彈，但仍比5月份房價峰值下跌5.1%。此外，Zillow分析的所有區域中，聖荷西都會區房價仍是全美最昂貴的都會區。

房價 舊金山 灣區

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