4年花50萬 金山選定新垃圾桶

舊金山工務局確定城市新型垃圾桶設計。（舊金山工務局提供）

舊金山 市府工務局22日宣布，在花費近四年和50多萬元的設計測試成本後，最終選擇纖細形狀(Slim Silhouette)型垃圾桶投入城市使用，取代現有的綠色垃圾桶，以提升舊金山的市容市貌，保障城市道路的清潔。

舊金山工務局發言人魯賓斯坦(Beth Rubenstein)表示，經過兩個多月試點，纖細形狀這款材質因為耐用易清潔所以獲選，且生產成本每個在2000元至3000元。目前尚未明確垃圾桶投入使用的時間，因需確定購買資金來源，並獲得市政府設計審查委員會和歷史保護委員會的批准。

據市工務局透露，舊金山民眾批評自1993年以來，舊金山一直在使用3000多個綠色垃圾桶，也一直有市民請願要求更換垃圾桶。確定投入使用時間後，纖細形狀型垃圾桶將很快取代現有的綠色垃圾桶。

對於舊金山市府花費大量的時間與金錢，為市民選擇一款美觀耐用的垃圾桶，並不是所有民眾都讚賞；舊金山居民威爾遜李(Wilson Lee)表示，保障城市的清潔和街道衛生應該不只是更換垃圾桶的問題，即使是更換，似乎也並不需要用定製化的設計，勞民傷財。

在工程部的一份調查顯示，對纖細形狀型垃圾桶，46%受訪者完全沒有印象，31%表示還可以，23% 的人喜歡它。一半的受訪者表示他們喜歡纖細形狀，但只有24%的人認為它方便使用，一半的人表示開口太小。