我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

4年花50萬 金山選定新垃圾桶

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山工務局確定城市新型垃圾桶設計。（舊金山工務局提供）
舊金山工務局確定城市新型垃圾桶設計。（舊金山工務局提供）

舊金山市府工務局22日宣布，在花費近四年和50多萬元的設計測試成本後，最終選擇纖細形狀(Slim Silhouette)型垃圾桶投入城市使用，取代現有的綠色垃圾桶，以提升舊金山的市容市貌，保障城市道路的清潔。

舊金山工務局發言人魯賓斯坦(Beth Rubenstein)表示，經過兩個多月試點，纖細形狀這款材質因為耐用易清潔所以獲選，且生產成本每個在2000元至3000元。目前尚未明確垃圾桶投入使用的時間，因需確定購買資金來源，並獲得市政府設計審查委員會和歷史保護委員會的批准。

據市工務局透露，舊金山民眾批評自1993年以來，舊金山一直在使用3000多個綠色垃圾桶，也一直有市民請願要求更換垃圾桶。確定投入使用時間後，纖細形狀型垃圾桶將很快取代現有的綠色垃圾桶。

對於舊金山市府花費大量的時間與金錢，為市民選擇一款美觀耐用的垃圾桶，並不是所有民眾都讚賞；舊金山居民威爾遜李(Wilson Lee)表示，保障城市的清潔和街道衛生應該不只是更換垃圾桶的問題，即使是更換，似乎也並不需要用定製化的設計，勞民傷財。

在工程部的一份調查顯示，對纖細形狀型垃圾桶，46%受訪者完全沒有印象，31%表示還可以，23% 的人喜歡它。一半的受訪者表示他們喜歡纖細形狀，但只有24%的人認為它方便使用，一半的人表示開口太小。

舊金山

上一則

舊金山灣區「鄧金斯蟹季」月底起跑 捕撈網數量有限制

下一則

派餐送暖遊民… 灣區林邦立做慈善 數十年不求回報

延伸閱讀

「你是猶太人？」 北加金山男子滑板打人 被控仇恨犯罪

「你是猶太人？」 北加金山男子滑板打人 被控仇恨犯罪
下班持槍搶止痛藥 金山警員被判刑

下班持槍搶止痛藥 金山警員被判刑
舊金山男11年前中槍上月亡 警追查兇嫌

舊金山男11年前中槍上月亡 警追查兇嫌
舊金山撥3370萬元 為青少年建住院和門診精神病院

舊金山撥3370萬元 為青少年建住院和門診精神病院
聖誕季「胡桃夾子」芭蕾舞劇吸引金山民眾

聖誕季「胡桃夾子」芭蕾舞劇吸引金山民眾

熱門新聞

因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

2022-12-15 17:53
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

2022-12-20 23:36
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取自推特）

人氣珍奶店遭抵制 Boba Guys關金山創始店

2022-12-19 02:00
加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

2022-12-20 02:18

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路