囂張盜竊 2次開車撞門 3人持槍作案 屋崙新型犯罪手段

屋崙本月發生一起撞門盜竊事件。先是一輛豐田車撞向一家商戶，造成大門損壞並逃離。接著另一輛福特車倒車，同樣撞到鐵門，再利用鐵鏈子勾住商戶鐵門和車子，拉開門，3人持槍進入門內盜竊。（警局供圖）

屋崙 本月發生一起奇怪的撞門盜竊事件；先是一輛豐田車撞向一間商店，造成大門損壞並逃離。接著另一輛福特車倒車，同樣撞到鐵門，再利用鐵鏈子勾住商戶鐵門和車子，強行拉開安全門，三人持槍進入門內盜竊，最終擄走不明物品逃離。屋崙警局公布照片和視頻，希望社區能幫助識別這起商業盜竊案的嫌犯。

事發12月19日凌晨4時15分後，地點在屋崙馬丁路德金路3200號街區。監控錄像顯示，一輛1990年代的四門黑色或深綠色豐田凱美瑞或類似型號車輛，撞向一家商戶，撞擊造成磚牆和大門損壞，接著該車逃離事發地區；幾秒鐘後，一輛銀色或米色的2004年福特Explorer XLS，也倒車撞向商戶前門。

屋崙本月發生一起撞門盜竊事件。先是一輛豐田車撞向一家商戶，造成大門損壞並逃離。接著另一輛福特車倒車，同樣撞到鐵門，再利用鐵鏈子勾住商戶鐵門和車子，拉開門，3人持槍進入門內盜竊。（警局供圖）

監控顯示，有三個身穿全黑衣服（有的穿羽絨服）、戴著連衫帽的人出現在鏡頭，在地上拉動一條長長的鐵鏈子，鏈子一端勾住鐵門，一端連住車子，疑似利用發動車子將商戶安全鐵門拉開。三人中一人持槍進入商戶。隨後，這些人帶著不明物品乘車離開，方向不明。警方表示，如果市民認識這些人或車輛，請與警察 局搶劫科聯繫，電話：(510)238-3426，或舉報電話：(510)238-3951。

圖為竊賊在綁住鐵鏈條，試圖利用汽車拉開門盜竊。（視頻截圖）

用車子撞門或拉開鐵門盜竊，貌似成為屋崙新型犯罪手段。本報至少兩次報導；在今年4月28日凌晨3時許，屋崙華埠 9街的新屋崙藥房(New Oakland Pharmacy)遭賊人入室盜竊，賊人利用租借的U-Haul卡車，四次倒車衝撞，撞破藥房厚重的鐵門，六個小偷長驅直入盜竊，撞門視頻被監控拍下。