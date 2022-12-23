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「你猶太人？」滑板打人男子被控仇恨罪 若定罪將面臨最高7年刑

記者劉先進／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜表示，指控嫌犯佩雷斯使用致命武器襲擊猶太男子，且犯下仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）
舊金山地檢長謝安宜表示，指控嫌犯佩雷斯使用致命武器襲擊猶太男子，且犯下仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）22日表示，將控告嫌犯佩雷斯（Eduardo Navarro Perez）使用致命武器襲擊猶太男子，且犯下仇恨犯罪。佩雷斯曾詢問受害者是猶太人還是非裔，當受害者回答為猶太人時，就開始用滑板毆打對方。受害者報告說，在攻擊過程中，佩雷斯還發表對猶太人的輕蔑言論。如果佩雷斯被定罪，他將面臨最高七年的州立監獄監禁。

舊金山地檢長辦公室的聲明說，除指控佩雷斯使用致命武器攻擊他人，還提出有關仇恨犯罪的加重指控。因為檢察官有證據清楚地表明，佩雷斯的罪行是出於對猶太人的敵意。

謝安宜表示，在舊金山在加州或其他地方，沒有反猶太主義或任何以仇恨為動機的犯罪的容身之處；「我們將盡一切力量追究佩雷斯的責任， 這次起訴將向所有試圖挑撥離間的人發出資訊，即多樣性和團結使我們強大，我們不會坐視不管，我們不允許任何人因為身分成為受害者。」

佩雷斯自12月17日被捕以來一直被拘留，地檢官在本案中尋求審前拘留，因為他構成公共安全風險。如果被定罪且仇恨犯罪指控被認定確實，他將面臨最高七年的州立監獄監禁。地檢長辦公室表示，雖然已經提出指控，但這仍要繼續積極的調查。任何知情者請撥打舊金山警察局的舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭注明SFPD。舉報者可以保持匿名。

此前謝安宜在中文媒體圓桌會議接受本報提問時，曾詳細解釋為何難以指控加重的仇恨犯罪；她說，這種類指控需要證明嫌疑人動機，是什麼原因導致嫌疑人攻擊，瞭解他們在採取行動時的想法。比如，是否說了什麼，身上是否有某種紋身，是否在網路上貼出涉及仇恨的言語。但遺憾的是，許多類似案件中，嫌疑人搶劫、擄走財物卻一言不發，難以證明其動機。檢方也沒有在嫌疑人手機或社交媒體看到任何證據，表明他們對某類人有某種敵意或憎恨，「我們沒有辦法掌握可表明動機的證據，導致難以指控仇恨犯罪。」

34歲的嫌犯耶比（Derrick Yearby）此前因襲擊70歲舊金山前藝術委員趙維新（Greg Chew），被指控三項重罪和一項輕罪，包括導致嚴重身體傷害的攻擊重罪，毆打他人造成嚴重身體傷害重罪，虐待老人造成嚴重身體傷害重罪。趙維新認為此案是仇恨犯罪，但起訴罪名，並未包含仇恨犯罪；地檢長辦公室的解釋是，「襲擊者在襲擊過程中沒有說話，動機不明。」

謝安宜說，無論嫌疑人是否被指控仇恨犯罪，地檢辦都致力於確保對方承擔責任和後果。前舊金山藝術委員趙維新被襲、70歲的任婆婆被毆劫案中，都有其他加重罪行的指控。

舊金山警局也對本報表示，指控仇恨犯罪有幾分「高標準」，要證明攻擊者犯下此罪，通常要證明他們說過或做過一些事情，表明攻擊或傷害別人的目的，是基於被攻擊者的種族、民族、宗教、性取向、性別認同或其他受保護的階層。

舊金山警方表示，指控仇恨犯罪有幾分「高標準」。（取自警方推特）
舊金山警方表示，指控仇恨犯罪有幾分「高標準」。（取自警方推特）

仇恨犯罪 舊金山 猶太

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