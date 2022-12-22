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報告：矽谷辦公室空置率17% 灣區最低

編譯組／綜合報導
最新報告指出，矽谷的辦公室空置率比灣區其他地區低。（Getty Images）
最新報告指出，矽谷的辦公室空置率比灣區其他地區低。（Getty Images）

最新報告指出，疫情發生近三年後，矽谷辦公大樓目前空置率比灣區其他地區低，但研究人員表示，大型科技企業的職場文化決策可能改變現況。

矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）和商業房地產公司JLL，最近公布一份關於矽谷2022年第三季度商業空間統計數據和趨勢的報告。JLL北加州研究資深總監昆恩（Alexander Quinn）說：「整體而言，矽谷仍是美國最具彈性的辦公室市場之一。」

這份報告對矽谷範圍的定義是聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、佛利蒙和紐華克（Newark）。數據顯示，矽谷目前辦公室空置率徘徊在17.7%左右，舊金山辦公室空置率為24%，東灣略高於20%。昆恩表示，矽谷辦公室空置率最近有些上升，是因為有新物業進入市場。

昆恩指出，在2020年第一季度，由於當時疫情造成的影響還未完全顯現出來，矽谷辦公室空置率只有7.9%，辦公空間使用總面積為5770萬平方呎。到了2022年第三季度末，矽谷辦公空間使用總面積為5740萬平方呎，但空置率卻升至17.7%。

報告指出，矽谷今年第三季度的商用租賃合約數目超過去年全年總數，對辦公室的需求仍然強勁，但合約的平均租賃面積都有所減少。

矽谷聯合創投研究總監馬薩羅（Rachel Massaro）指出，儘管短期內租賃面積減少，矽谷仍持續出現更多新商業空間。她說：「企業使用較少空間，騰出空間給初創公司和其他公司使用，未必不是好事。而且，矽谷的商業空間還在持續開發和完工當中。我相信，本地許多主要企業將會使用這些新辦公空間。」

昆恩說：「Google和其他企業未來的商業活動將集中在聖荷西市中心，這是一項長期的賭注和期望。」

Google正在聖荷西市中心西區進行耗資數十億元的大規模開發計畫，這項計畫占地約80畝，大概需要10年時間才能完成，Google預計屆時將有高達2萬5000人在其市中心辦公室上班。

昆恩補充，企業是否會要求員工重回辦公室上班，是決定商業房地產市場未來的一個重要因素。他認為，最近幾周成為新聞頭條的科技業裁員消息並不是「達康泡沫化」（dot com crash），而是許多公司在2021年大量招聘員工後進行的調整。

昆恩和馬薩羅指出，一些公司還未確定其長期遠距工作政策，那些已經實施長期遠距工作政策的公司也有可能做出改變。

昆恩說：「有許多公司表示將強迫員工重返辦公室，其他一些認可遠距工作政策的公司也有此意願。」

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