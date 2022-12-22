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華運會感恩志工 勁歌熱舞嗨翻

記者李榮／密爾比達報導
金山灣區華人運動大會舉辦感恩活動，氣氛熱烈。（記者李榮／攝影）
金山灣區華人運動大會舉辦感恩活動，氣氛熱烈。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人運動大會今年圓滿舉行數十項賽事與競賽，華運會也趁年底在僑教中心舉辦感恩活動，感謝一年以來幫忙的僑界志工以及贊助的僑胞及組織。

當日包括經文處長賴銘琪、夫人雲雯蓁、中華民國僑務委員李漢文、魏德珍、李文雄、僑務諮詢林美蓮、林貴香，僑領Annie tsai等人都到場致意。雲雯蓁還上台高唱「一千個傷心的理由」、「停不了的鐘」等歌曲。林貴香更高唱台語歌「無人熟識」，帶領團隊炒熱氣氛。

另外還有風中之羽表演「在雨中」，以及台客中機隊「你是我的花朵」。北加州中文學校聯合會也演出「聖誕快樂、新年快樂」，北加州中文學校聯合會則準備「無敵鐵金剛」。加州排舞協會以「One Kiss」帶動全場。

華運會主任委員王進德指出，金山灣區華人運動大會已經邁入38個年頭，在歷任主任委員辛苦耕耘之下，使得華運會更有組織與活力。大會最重要是提倡體育精神，促進華人愛好運動，增進健康並且連絡情感。他表示，華運會不只有傳統的運動賽事，還有扯鈴、踢毽子、打陀螺等民俗競賽，以及兒童繪畫比賽，並藉由華運會的舉辦推廣台灣小吃。今年7月份的聖火點燃與慶祝僑委會90周年巡遊活動，約有600位貴賓及僑胞參加。

賴銘琪致詞時表示，華運會號召強健身體、凝聚僑心，他自己也參加了高爾夫、球壘球、射擊等比賽，希望華運會能夠繼續愈辦愈好，愈來愈盛大。她表示，華運會舉辦各項比賽必須耗費很多的人力物力，更要大筆的經費。感謝華運會與義工的長期付出，精心策畫連串的賽事與活動。

加州 華人 灣區

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