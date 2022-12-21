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市長李卡多將卸任 談8年聖荷西市政得失

記者王子涵／聖荷西報導
李卡多回顧八年聖荷西市長任期得與失。（記者王子涵／攝影）
李卡多回顧八年聖荷西市長任期得與失。（記者王子涵／攝影）

現年52歲的聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）將於明年1月1日正式離任。在接受聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）採訪中，他回憶了過去八年聖荷西的重大事件，並談到自己的政績和過失。

李卡多2014年以第三區市議員身分當選聖荷西第64任市長，並在2018年成功連任。在經濟大蕭條和退休金改革的背景下，他開始領導這座全美第十大城市。任中，他經歷了大洪水、山火、難民危機、VTA槍擊案和新冠疫情等。

投資市中心 放眼未來

李卡多指出，在他剛上任之際，由於退休金的改革，市府失去了超過1000名雇員以及500名警員，而城市還未從經濟大蕭條中徹底恢復，人們對於未來充滿迷茫。自那時起，他便著手於規畫城市及社區的未來。

「在Coyote山谷我們為下一代保留了數千畝的土地，通過Aspires計畫成千上萬的第一代移民學生得以進入大學。我們利用Google的投資振興市中心商業。」李卡多說，「無論如何，未來是屬於下一代的。所以我們必須著眼於未來，這也是我一直在做的事。」

處理槍擊案 挑戰最大

去年5月底，聖他克拉拉谷交通局（VTA）發生大規模槍擊案，包括槍手在內的10名雇員死亡，震驚全美。李卡多表示，身為市長的他備受挑戰。

市長李卡多代表聖荷西市議會在聖荷西華埠舊址，向華人移民及其後裔遭受的不公正對待而...
市長李卡多代表聖荷西市議會在聖荷西華埠舊址，向華人移民及其後裔遭受的不公正對待而道歉。（記者王子涵／攝影）

「當你與失去至親的家庭坐在一起時，你願意相信市長能擁有魔法，幫助這些家庭緩解疼痛。但是在那一刻，許多家庭還不清楚具體發生了什麼，而你也不能告訴她們，因為驗尸官還沒有出報告。」李卡多表示，那一刻他感到很無力，除了陪伴他做不了任何事。

洪水沒疏散 後悔至今

2017年發生的大洪水是聖荷西近20年以來最嚴重的洪水災害，1萬4000多人被迫撤離。李卡多表示，在洪水發生的前兩天，水局已經觀測到溪流水位上升的數據，他也與一些經歷過洪水災害的人們溝通，但水局的官員篤定洪水不會發生。

李卡多當時反問：「為什麼我們不直接告訴人們呢？」他表示，市長無權下達緊急疏散令，而是需要由緊急行動中心下達。同時，聖荷西也沒有能力為疏散家庭提供住宿，所以命令沒有被及時公佈。

李卡多指出，他很後悔沒有聽從有經驗的人們，而是盲目相信專家。「這是我作為市長的失敗，我當然可以做的更好。雖然我沒有權利宣佈緊急命令，但我仍可以和志願者去敲門，告訴更多的居民。」

接班人馬漢 關係良好

李卡多不僅為馬漢的競選背書，更是親自捐款在經濟上支持。他表示，二人保持著很好的關係，馬漢並不需要他太多的建議。「十分重要的是，馬漢需要找到自己的領導方式。」李卡多說，「他將面臨許多挑戰，他也會有不同的治理方式。」

之前的中文媒體會上，馬漢承諾在未來將關注五大基本問題，即公共安全、減少遊民、城市清潔、加快政府審批、道德規範執法（Code Enforcement）。

現年52歲的聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）將於明年1月1日正式離任...
現年52歲的聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）將於明年1月1日正式離任。（資料照片）

洪水 聖荷西 大蕭條

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