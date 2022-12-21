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49人案遭洩密 聖他克拉拉議員互罵

記者王子涵／聖他克拉拉市報導
因球場營收分配的分歧越來越大，市長吉爾莫與舊金山49人徹底決裂。(Getty Images)
因球場營收分配的分歧越來越大，市長吉爾莫與舊金山49人徹底決裂。(Getty Images)

聖他克拉拉市議會在最近閉門會議中爆發口角，市長吉爾莫（Lisa Gollmor）與市議員渡邊（Kathy Watanabe）指責市議員貝克（Anthony Becker）發表恐嚇、威脅言論，並要求市府對貝克發起調查。在11月的選舉中，吉爾莫擊敗貝克連任聖市市長。一位加州法律調查員近日完成了調查，稱吉爾莫的投訴證據不足。

衝突的起因源於聖市與舊金山49人美式足球隊長時間的利益糾葛。出身房產經紀人的吉爾莫曾一手推動舊金山49人入駐聖市李維球場（Levi's Stadium），這支頂級美式足球俱樂部為該市帶來了巨大的經濟利益和工作機會。然而雙方因球場營收分配的分歧愈來愈大，最終陷入連年的法律糾紛，吉爾莫與49人也徹底決裂。

為推動變革，49人每年花費數百萬元支持貝克等共5位市議員進入市議會，影響市府決策。在今年8月30日的會議上，貝克就指責吉爾莫與渡邊故意向媒體洩漏，聖市與49人達成的和解協議。吉爾莫表示，貝克在閉門會議中大罵渡邊，並豎起中指。市長與渡邊隨後離開會議，並報警。

領導調查的律師菲德勒（Anjuli Fiedler）表示，她沒發現貝克議員豎起中指，或威脅其他議員的證據，但的確找到他用極低的聲音抱怨。「儘管這是不專業的行為，但貝克是在回應渡邊的髒話。」菲德勒說。

吉爾莫擊敗由49人支持的貝克，成功連任聖市市長。（吉爾莫提供）
吉爾莫擊敗由49人支持的貝克，成功連任聖市市長。（吉爾莫提供）

貝克表示，真相終於被揭開，他對自己使用髒話感到後悔。「報告基本說明了，市長和渡邊的調查請求是出於政治目的。」貝克認為，調查已對他的競選產生不利的影響。儘管他要求所有人，包括市長對於調查保密，但最終還是被公開。

貝克指出，市長對於調查的評論，以及對他負面的競選宣傳和攻擊，導致他受到仇視同性戀和死亡的威脅。

一份法院報告指出，貝克和其他四位支持49人的市議員在8月30日前，曾與球隊的說客會面。該報告建議全程記錄會議的進程，並要求市議員做出說明。

49人發言人表示，針對貝克的調查是極不準確的攻擊行為。貝克說：「我認為市長在利用衝突作為她的政治工具和武器，這是很可悲且不道德。我真希望她們能就此為公眾道歉。」

吉爾莫與渡邊長期以來反對49人的各項提議，在疫情期間包括對體育場的租金、宵禁、停車場收費、管理等多面都展開了法律鬥爭。

一位關注此事的市民貝爾（Bear M）說：「有趣的是，在貝克輸掉選舉後，我從未看到他更新任何信息，或是向支持者表示感謝。這很大程度上說明，貝克是如何應對失敗的，毫無風度。聖他克拉拉市的選民做出了正確選擇，那就是向貝克，向49人說不。」

貝克認為，市長發起調查已對他的競選產生不利的影響。（貝克提供）
貝克認為，市長發起調查已對他的競選產生不利的影響。（貝克提供）

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