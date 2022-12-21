屋崙全國有色人種協進會促市長選舉重新計票 阿縣付費

屋崙全國有色人種協進會（NAACP）20日舉行記者會，呼籲對屋崙市長選舉重新計票。（記者劉先進／攝影）

屋崙 全國有色人種協進會（NAACP）20日在屋崙全備福音教會舉行記者會，呼籲對屋崙市長選舉重新計票，並由阿拉米達縣承擔計票費用。重新點票的支出為每天2萬1000元，須由要求計票的團體支付。

今年的市長選舉，是屋崙12年來首次使用優先選擇投票規則（Ranked-Choice Voting），亞裔 盛桃（Sheng Thao）完成驚天逆轉，在第一選擇落後競爭對手泰勒（Loren Taylor）的情況下，依靠多個回合計票、總計677票的微弱優勢翻盤，奪得市長一職。盛桃是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長，37歲的她，是屋崙75年來最年輕的市長。目前泰勒沒有要求重新計票，而盛桃在聲明中說，若有人願意資助重新計票，她將表示歡迎。

屋崙全國有色人種協進會政治行動主席懷特霍斯特（Allie Whitehurst）說，在12和13日提出重新計票的個人，15日收到阿縣選務處通知，要求在次日（16日）上午9時前，支付計票費用2萬1000元，相當於在通知不到24小時內要交錢。該協會屋崙主席霍倫（George Holland）致電選務處登記官杜普伊斯（Tim Dupuis），考慮到給請求者（籌錢）的時間太短，需要延長時間。經過一番交涉，杜普銳斯還是說，不會改變16日交錢的日期。

懷特霍斯特當時詢問，選舉法是否有規定在24小時內付款，選務處副書記官引用了一些條款；「我也看到，重新計票應在選舉官員收到相關規定的重新計票請求或命令後，不超過7天開始，並應每天繼續。周六、周日和節假日除外，每天不少於6小時，直至完成。重新計票應在通知相關（請求的）個人後才開始。這樣看來，書記官有一些自由裁量權。鑑於這種不明確，若付款點票，NAACP會難以很好地管理成員的資源，相當於致力於一個缺乏明確性的過程，花費數百至數千元，而不知道最終的結果是什麼。因此，當我們在16日出現在選務處時，要求變成，縣政府支付重新計票的費用。」

懷特霍斯特說，16日和杜普伊斯見面，對方詢問是否準備支付點票的2萬1000元押金，她回答沒有，請求阿縣和屋崙市支付費用。「我告訴他，缺乏教育 ，特別是缺乏對老年選民的教育，這很可能是導致約2萬張選票沒有被計算在內，這些票或是空白票，或投出三個候選人以上，或用盡選擇（exhausted，即未寫第二選擇候選人）。杜普伊斯解釋說，縣政府不能這樣做。他建議我們找市裡，因為縣裡代表屋崙市進行選舉，市裡從阿縣得到20萬，這些錢本可以用來幫助教育選民。」