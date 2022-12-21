我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

屋崙市長候選人史考特 贊成重新計票

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長候選人、前工會組織者史考特說，此次優先選擇計票是對非裔社區又一次壓制。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長候選人、前工會組織者史考特說，此次優先選擇計票是對非裔社區又一次壓制。（記者劉先進／攝影）

屋崙市長候選人、前工會組織者史考特（Seneca Scott）參加屋崙全國有色人種協進會（NAACP）的記者會，他說，此次優先選擇計票是針對非裔社區的又一次選民壓制，應該重新計票。

史考特說，100年後的今天，針對非裔社區的選民壓制又有了新的變化；「只不過這一次，是那些聲稱站在我們這邊的人，在這種選民壓制中同謀。」

他表示，選民教育做的不到位，當民眾透過Google搜索優先選擇投票規則時，會跳出兩種解釋，有的說是可以投票三個候選人，有的說是五個；「刪除一個網頁有多難？現在是公然的無能，還是故意如此作為，我不關心。有某種說法，非裔被剝奪了權利，被故意誤導，我們的選票被壓制了。我們為什麼要重新計票？是因為感情受到了傷害。我們想恢復對系統的信任和信心。」

他表示，有近3100張票被認為是超額投票，沒有被計算在內。「比如，我在第一選擇和第二選擇都寫了自己的名字，第三選擇寫了泰勒，在優先計票中，泰勒不會得到這一票，因為我犯了一個錯誤，選票被作廢」。「如果你看一下這些選票，它們在非裔社區有很大的傾斜，縣選務處有自由裁量權，可以創建所謂的重複選票」。

非裔選民布魯（Richard Breaux）說，他從1968年起就是一名選民，沒有錯過一次市、縣、州或全國的選舉。但在屋崙市實行優先選擇投票的第一年，選票被排除了。原因是他三次選擇了同一個人，「因為從邏輯上講，如果我把三個選擇給了同一個人，將會幫助他；但你猜結果怎麼了？並沒有，這就是繼續存在的問題，一直到今天。」

非裔 投票 屋崙

上一則

屋崙全國有色人種協進會促市長選舉重新計票 阿縣付費

下一則

49人案遭洩密 聖他克拉拉議員互罵

延伸閱讀

削減開銷 新澤西城市大學裁30教授砍37%科系

削減開銷 新澤西城市大學裁30教授砍37%科系
貝佐斯前妻史考特3年已捐140億 公開徵集捐款對象

貝佐斯前妻史考特3年已捐140億 公開徵集捐款對象
盛桃、泰勒相差不到700票 屋崙市長選舉要重新計票？

盛桃、泰勒相差不到700票 屋崙市長選舉要重新計票？
屋崙市長之爭 泰勒承認敗選 轟優先選擇投票未發揮作用

屋崙市長之爭 泰勒承認敗選 轟優先選擇投票未發揮作用
華策會獲貝佐斯前妻捐款

華策會獲貝佐斯前妻捐款

熱門新聞

在馬斯克發出陰謀論推文後，面臨嚴重攻擊和威脅的前推特安全主管羅斯據傳已逃離灣區住家。（美聯社）

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

2022-12-14 00:53
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

2022-12-15 17:53
華裔是加州最大亞裔群體的十個縣中、人數最多的族裔，其中許多縣位在灣區，又以舊金山華裔人口集中密度最高。圖為舊金山中國城街景。(Getty Images)

加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多

2022-12-15 13:56
加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

2022-12-20 02:18

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年