屋崙市長候選人史考特 贊成重新計票

屋崙市長候選人、前工會組織者史考特說，此次優先選擇計票是對非裔社區又一次壓制。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長候選人、前工會組織者史考特（Seneca Scott）參加屋崙全國有色人種協進會（NAACP）的記者會，他說，此次優先選擇計票是針對非裔 社區的又一次選民壓制，應該重新計票。

史考特說，100年後的今天，針對非裔社區的選民壓制又有了新的變化；「只不過這一次，是那些聲稱站在我們這邊的人，在這種選民壓制中同謀。」

他表示，選民教育做的不到位，當民眾透過Google搜索優先選擇投票 規則時，會跳出兩種解釋，有的說是可以投票三個候選人，有的說是五個；「刪除一個網頁有多難？現在是公然的無能，還是故意如此作為，我不關心。有某種說法，非裔被剝奪了權利，被故意誤導，我們的選票被壓制了。我們為什麼要重新計票？是因為感情受到了傷害。我們想恢復對系統的信任和信心。」

他表示，有近3100張票被認為是超額投票，沒有被計算在內。「比如，我在第一選擇和第二選擇都寫了自己的名字，第三選擇寫了泰勒，在優先計票中，泰勒不會得到這一票，因為我犯了一個錯誤，選票被作廢」。「如果你看一下這些選票，它們在非裔社區有很大的傾斜，縣選務處有自由裁量權，可以創建所謂的重複選票」。

非裔選民布魯（Richard Breaux）說，他從1968年起就是一名選民，沒有錯過一次市、縣、州或全國的選舉。但在屋崙市實行優先選擇投票的第一年，選票被排除了。原因是他三次選擇了同一個人，「因為從邏輯上講，如果我把三個選擇給了同一個人，將會幫助他；但你猜結果怎麼了？並沒有，這就是繼續存在的問題，一直到今天。」