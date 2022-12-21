專家：勞工組織力挺 盛桃當選屋崙市長主因

盛桃在這次屋崙市長選舉中，以優先選擇計票700票之差險勝對手泰勒。（本報檔案照）

屋崙 市長當選人盛桃(Sheng Thao)在市長選舉採用優先選擇投票 (ranked-choice voting)中，以700票些微之差，險勝對手泰勒(Loren Taylor)。這次屋崙市長選戰顯示全市分成兩大區域，其中一區支持盛桃，另一區域支持泰勒，只有臨近聖利安住(San Leandro)一小區域支持第三位候選人。

在這次優先選擇投票中，盛桃只得到3萬9909張第一選擇票，得票率只有31.8%，不及其主要對手泰勒33.1%得票率。泰勒取得4萬1510張第一選擇票。

根據屋崙優先選擇投票辦法，如候選人取得過半數第一選擇票，則自動獲勝，如未過半，則從第一選擇票得票最低的候選人開始刪除，然而再將其選票按優先次序轉給其他候選人；如此持續刪除殿後的候選人，重新轉讓票數，重新計票，一直出現得票超半數的當選人為止。這次選戰中，屋崙選民可對五名候選人投下五種優先選擇票。

專家對這種優先選擇投票方式曾有過不同意見，然而有人指出，計票結果顯示，屋崙各區域相互對立問題並非如此嚴重。

屋崙政治顧問羅斯(Jim Ross)，第一選擇票數統計結果最讓人訝異的是，盛桃沒有贏得她市議員代表選區的第一選擇最高票，最高票得主為泰勒，可能原因是泰勒得到屋崙前市長薛麗比 (Libby Schaaf)的支持。薛麗比曾擔任盛桃代表選區的市議員，且住在這個選區內。

選舉期間擔任盛桃選舉戰略顧問的芬尼柏夫(Noah Finneburgh)表示，選戰期間，他們特別挑選支持盛桃的社區，派出大批選舉義工發布宣傳單。他指出，由於盛桃來自中產家庭，容易取得中產階級的支持。

他接著指出，盛桃曾經歷過無家遊民的生活，體會過經濟不穩定的滋味，也曾是一名租戶，曾經與貧困奮鬥過，因此很能體會到許多屋崙民眾的生活情況，與他們溝通順暢。

羅斯並且指出，勞工 組織支持盛桃，許多勞工家庭也投票支持她。除此之外，盛桃推出凝聚共識戰略，將勞工集團、商界人士，以及市議會成員結合一起。今年屋崙只有一項營業稅提案，結果得到選民支持通過。

羅斯並且指出，屋崙選民受到意識形態影響，盛桃屬進步派，泰勒為溫和派，維多利(Allyssa Victory)為草跟進步派候選人名列第四。維多利落選後，支持她的第二選擇票轉向盛桃，顯示出民眾投票受到意識形態影響。