舊金山機場行李盜竊案翻倍 今年已119起

舊金山機場今年行李盜竊數量倍增。（美聯社）

舊金山警察 局（SFPD）機場 部提供的數據顯示，舊金山國際機場（SFO）的行李盜竊報告總數幾乎翻了一番，截至發稿時，今年已有119起盜竊報告，而之前一整年只有67起。

同時，舊金山警察局發言人說，平均每10萬名乘客中，今年到目前為止大約有0.30人提出盜竊報告，略高於去年的0.28人；根據交通部（Department of Transportation）最近的一份報告，2月份延誤或丟失的行李數量上升到千分之六，高於去年同期的千分之五，這表明隨著越來越多的人重新開始旅行，行李盜竊案也在上升。

當乘客布雷茨（Heidi Bretz）結束旅行三周後，仍等不到沒有隨航班一起到的行李時，她的第一個辦法是打電話給聯合航空公司（United Airlines），因為行李中有價值數千美元的貴重物品。該航空公司告訴她，行李可能已被盜。聯合航空估計，它每天在241個航班上為近1萬8000名乘客服務，而行李偷盜在每年這個時候是正常的。

在她的包被確認為丟失後，布雷茨說，聯合航空建議她向警方報案。根據航空公司的責任政策，如果她提出申請並附上收據，可以得到補償，但最多只有1500美元。

那麽有什麽辦法可以保護自己，舊金山警察局的機場部說，它有 「一個專門的團隊，專門負責處理行李盜竊案件」。他們向乘客推薦以下提示，以減少被盜的可能性：

● 航班降落後直接前往行李領取處；領完行李後，不要停下來喝咖啡或吃東西，留在轉盤上的無人認領的行李對小偷來說很有吸引力。對於晚到的行李，布雷茨說，她會自己去行李領取處拿，而不是在家坐等被送來。

● 考慮在行李中放置一個智能追蹤器。舊金山警局說，其行李盜竊小組已經 「成功追回了幾個利用這些設備的被盜行李」。

● 設法讓自己的包看起來與眾不同：要麽買一個顏色鮮艷的包，要麽在包上做獨特的標記，如蝴蝶結或貼紙。行李竊賊通常會關註那些外表不起眼的包，比如顏色是純黑或灰色的。

● 不要把貴重物品放在托運行李中。此外，如果你必須在登機口托運行李，該部門建議你將這些貴重物品轉移到可隨身攜帶上飛機的行李中。