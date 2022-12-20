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聖荷西青少年遭性勒索自殺 嫌犯被捕

編譯組／聖荷西19日電
洛杉磯瑞西達市卡西涉嫌參與「性勒索」聖荷西青少年，導致對方自殺身亡事件被捕。（聖荷西警方提供）
洛杉磯瑞西達市卡西涉嫌參與「性勒索」聖荷西青少年，導致對方自殺身亡事件被捕。（聖荷西警方提供）

當局表示，涉嫌對聖荷西一名青少年進行性勒索（sexual extortion），導致這名青少年自殺身亡的男子已經被捕，這名嫌犯被控是西非象牙海岸性勒索詐騙集團的一員。

聖荷西警方表示，25歲的嫌犯卡西（Jonathan Kassi）15日在洛杉磯范奈斯（Van Nuys）被捕，他19日下午在聖荷西法院接受偵訊，被控兩項敲詐勒索重罪和一項未經同意張貼照片或影片的擾亂秩序輕罪。法官布朗（Shelyna Brown）將卡西的保釋金定為25萬元，並命令他交出護照，同時要求他證明，他提供的所有保釋金都來自合法來源。

17歲自殺青少年萊斯特（Ryan Last）的母親史都華（Pauline Stuart）在偵訊時對法官說：「今年，我因為性勒索詐騙失去了兒子。我認為嫌犯不應該被保釋，因為他對兒童構成威脅，而且也沒有任何方法可以限制他使用網路，讓他保釋會讓他繼續傷害兒童。」

布朗對史都華表示同情，但表示，由於卡西不是直接勒索萊斯特的人，所以不符合無保釋拘留條件，但她已經將保釋金從基本的5萬元提高5倍到25萬元。布朗說：「我相信他會對公眾構成威脅，因此，本法庭認為，高額保釋金是必要的。」

萊斯特今年2月26日在南聖荷西的家中自殺身亡，聖荷西警局立即展開調查。調查確定，萊斯特在自殺的前一天晚上，一直在網路上和一名他以為是女孩的網友通訊。

根據調查，萊斯特和這名網友的談話內容後來變得十分私密，兩人還交換了性照片。不久，對方就勒索萊斯特5000元，並威脅如果不付錢就要公開他的裸照。在萊斯特表示他付不出這麼多錢後，對方最終降價到150元，但在萊斯特付錢後，勒索並未停止。結果第二天上午，萊斯特就被發現自殺身亡。

調查後來發現，萊斯特被西非象牙海岸一個詐騙集團鎖定為目標，洛杉磯瑞西達市（Reseda）居民卡西是嫌疑人。根據法庭紀錄，卡西於10月19日被正式起訴，但直到上周才被逮捕。

調查人員19日表示，卡西應該不是直接與受害人交談的人，但他協助了犯罪。據了解，卡西在各種社群媒體上使用「emillysmith」和「kassijonathan」的用戶名，對兒童進行性剝削。

調查員蒙托亞（Jose Montoya）表示，他們是從透過有卡西姓名的電子郵件地址和轉帳應用程式Zelle，發現卡西涉及此案。調查人員發現，這些Gmail帳戶都是在象牙海岸開設的，最後一次登入的地點在范奈斯。

蒙托亞說：「嫌犯指示受害人透過Zelle匯入卡西的銀行，卡西再將錢轉往象牙海岸。我認為，這些勒索者是依靠卡西的銀行帳戶收取勒索得來的錢財。」

聖荷西17歲青少年萊斯特在網路上遭到「性勒索」自殺身亡。（電視新聞截圖）
聖荷西17歲青少年萊斯特在網路上遭到「性勒索」自殺身亡。（電視新聞截圖）

聖荷西 詐騙集團 洛杉磯

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