北加州台灣工商會 免費研習班傳承經驗

北加州台灣工商會舉辦工商研習班，傳承經驗。（記者李榮／攝影）

北加州 台灣工商會在聯合市舉辦第22屆的工商研習班，免費提供工商會會員及灣區華人企業主及專業人士進修最新的工商業資訊。這次活動以「在面對後疫情、通貨膨脹等眾多不明確的經濟因素下，如何面對挑戰和洞察機會」為主題，講師與參加者分享個人和企業在工作、投資 、置產、消費等各種生活面向的發展趨勢，以及面對艱難挑戰和掌握先機的可能。

今年專題主講人包括財富管理專家Daniel Fan，他針對目前個人和企業在面對高通膨時代可以做的減稅和資產重新配置提出建議。接下來由資深的創業家Howard Young和Siqi Chen分享兩人多年來在科技產業投資的經歷，並回顧擔任企業執行長在設定願景、資金募集和人才招募時所曾經面臨的問題和實務經驗。

第三個時段則是邀請到工商會前會長擔任座談會主持人，訪問兩位在地產業和金融科技業的專家享創業家的特質，強調創業不在於年齡而在於接受風險的程度和意願。另一方面也提醒，在現在經濟前景不明確下，控制營運成本是當務之急，應儘可能地運用人力、改善流程和加強競爭優勢。

北加 州台灣工商會現任會長蕭柏楊表示，北加州台灣工商會已經成立35年，本著互助互惠之精神，促進會員和社區之間聯誼交流，並輔導會員企業的發展。工商會經由舉辦各種不同的活動，會員不僅感情融洽，而且彼此可以在事業上互相關心、照顧。蕭柏楊在致辭時也特別感謝金山灣區僑教中心主任莊雅淑、駐舊金山台北經濟文化辦事處經濟組組長陳愛蘭以及世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香的出席，也對於中華民國僑務委員會、中華民國經濟部、瑞聲地產投資買賣管理公司、San Jose Vision Therapy、美國愛康脊椎神經診所、王榮玫㑹計師事務所、AH Life Foundation、Morita Dental、Brian Share Business Mentors、DH Associates、Great Production等贊助單位的支持表達感謝。

包括林貴香、毛煒帆、王榮玫、黃安利、陳朝全、張啟偉和王以芹等多位前會長當天也到場，參與工商會的傳承交流與學習新知。在各個主題分享過程中，現場參加者除了踴躍提問外，在交誼時段裡也持續討論熱烈，另外當場還有商展，以及新會員申請的攤位。