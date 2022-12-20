酗酒、毒癮 KTVU前主播薩默維爾認了：在康復路上

KTVU前主播薩默維爾坦承有酗酒和毒癮問題，但強調自己正在康復的路上。(圖取自薩默維爾臉書)

KTVU前新聞主播薩默維爾(Frank Someville)酒駕保時捷跨越屋崙 繁忙十字路口、撞毀另一輛車被捕一年之後，公開自己有酗酒與毒癮問題。

薩默維爾17日在臉書 發文，敘述他離開新聞台的經過。他並於19日接受媒體採訪，表示自己曾多次崩潰，並對酒駕與其他相關爭議感到尷尬與羞辱。不過，他也說，案件已經過去，也不再喝酒，只服用一種處方藥物協助治療睡眠，並且正在健身。

薩默維爾說，電視台經理2021年9月將他停職，精神崩潰是從參加屋崙街頭遇害年輕黑人與兩名已故警察的葬禮開始，感覺非常傷心。「問題是，覺得自己無處可去、無人可訴說。」他描述自己創傷後壓力障礙(post-traumatic stress disorder)的悲傷情緒，最終驅使他用酒精與藥物自我療癒。

薩默維爾去年9月被停職，這是他2021年第二次被暫停播報新聞；第一次發生在6月，他休了兩個月的病假，此一事件引發外界對他可能罹患酒精成癮的猜測，但他在臉書稱，事實是他不小心服用處方安眠藥。

2021年12月30日，薩默維爾酒駕，在紅綠燈處撞倒一名摩托車騎士，並踩油門將另一輛車推往十字路口。阿拉米達縣地方檢察官 奧瑪利(Mary O'Malley)指控他犯下兩項酒後駕車罪行，血液酒精濃度是法定限制的三倍。他對一項輕罪酒駕罪名不服，並在縣監獄被判處30天監禁，其以清洗警車替代服刑。法院發言人表示，檢察官駁回認罪協議的第二次輕罪指控。目前，他正接受緩刑三年，將於2025年8月結束。

他表示，事發當晚，他心情沮喪悲傷，對車禍事件沒有記憶，甚至不知道如何離開停車場；他慶幸沒有傷害任何人，但無論如何，就是完全做錯了。

薩默維爾承認過去的錯誤，但也強調自己正在康復的路上，並期望盡快找到工作，也許是當老師或媒體培訓工作。他仍想返回新聞業，但不認為將重返KTVU。他說，願意在灣區其他電視台工作，並且自信地表示，自己是一名優秀主播，眾所皆知。