我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

酗酒、毒癮 KTVU前主播薩默維爾認了：在康復路上

編譯組／灣區19日電
KTVU前主播薩默維爾坦承有酗酒和毒癮問題，但強調自己正在康復的路上。(圖取自薩默維爾臉書)
KTVU前主播薩默維爾坦承有酗酒和毒癮問題，但強調自己正在康復的路上。(圖取自薩默維爾臉書)

KTVU前新聞主播薩默維爾(Frank Someville)酒駕保時捷跨越屋崙繁忙十字路口、撞毀另一輛車被捕一年之後，公開自己有酗酒與毒癮問題。

薩默維爾17日在臉書發文，敘述他離開新聞台的經過。他並於19日接受媒體採訪，表示自己曾多次崩潰，並對酒駕與其他相關爭議感到尷尬與羞辱。不過，他也說，案件已經過去，也不再喝酒，只服用一種處方藥物協助治療睡眠，並且正在健身。

薩默維爾說，電視台經理2021年9月將他停職，精神崩潰是從參加屋崙街頭遇害年輕黑人與兩名已故警察的葬禮開始，感覺非常傷心。「問題是，覺得自己無處可去、無人可訴說。」他描述自己創傷後壓力障礙(post-traumatic stress disorder)的悲傷情緒，最終驅使他用酒精與藥物自我療癒。

薩默維爾去年9月被停職，這是他2021年第二次被暫停播報新聞；第一次發生在6月，他休了兩個月的病假，此一事件引發外界對他可能罹患酒精成癮的猜測，但他在臉書稱，事實是他不小心服用處方安眠藥。

2021年12月30日，薩默維爾酒駕，在紅綠燈處撞倒一名摩托車騎士，並踩油門將另一輛車推往十字路口。阿拉米達縣地方檢察官奧瑪利(Mary O'Malley)指控他犯下兩項酒後駕車罪行，血液酒精濃度是法定限制的三倍。他對一項輕罪酒駕罪名不服，並在縣監獄被判處30天監禁，其以清洗警車替代服刑。法院發言人表示，檢察官駁回認罪協議的第二次輕罪指控。目前，他正接受緩刑三年，將於2025年8月結束。

他表示，事發當晚，他心情沮喪悲傷，對車禍事件沒有記憶，甚至不知道如何離開停車場；他慶幸沒有傷害任何人，但無論如何，就是完全做錯了。

薩默維爾承認過去的錯誤，但也強調自己正在康復的路上，並期望盡快找到工作，也許是當老師或媒體培訓工作。他仍想返回新聞業，但不認為將重返KTVU。他說，願意在灣區其他電視台工作，並且自信地表示，自己是一名優秀主播，眾所皆知。

臉書 屋崙 檢察官

上一則

加州居家看護荒 政府推帶薪訓練

下一則

加州7城獲住房建設資金 灣區僅屋崙上榜

延伸閱讀

當心酒害／酒精傷肝傷腦增罹癌率 專家籲打破惡性循環

當心酒害／酒精傷肝傷腦增罹癌率 專家籲打破惡性循環
屋崙亞裔防罪委員會 與社區共度午餐會

屋崙亞裔防罪委員會 與社區共度午餐會
屋崙槍擊事件 16歲少年喪命 23歲男子受傷

屋崙槍擊事件 16歲少年喪命 23歲男子受傷
42歲E奶最性感主播 單身被問「生理需求」這樣解決

42歲E奶最性感主播 單身被問「生理需求」這樣解決
台灣金鐘得主再婚主播 被爆劈腿粉絲、女主管

台灣金鐘得主再婚主播 被爆劈腿粉絲、女主管

熱門新聞

在馬斯克發出陰謀論推文後，面臨嚴重攻擊和威脅的前推特安全主管羅斯據傳已逃離灣區住家。（美聯社）

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

2022-12-14 00:53
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

2022-12-15 17:53
華裔是加州最大亞裔群體的十個縣中、人數最多的族裔，其中許多縣位在灣區，又以舊金山華裔人口集中密度最高。圖為舊金山中國城街景。(Getty Images)

加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多

2022-12-15 13:56
社區領袖陳席彭（中）與Jasper的父親Jihao Wu（左）也出席破案記者會。（記者李榮／翻攝）

北加880公路2歲華童遭槍擊命案 一年後3嫌落網

2022-12-16 02:18

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標