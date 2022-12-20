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舊金山撥3370萬元 為青少年建住院和門診精神病院

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德宣布向公衛局撥款3370萬元，用於建設青少年精神病治療設施。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德宣布向公衛局撥款3370萬元，用於建設青少年精神病治療設施。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德19日宣布，向舊金山公共衛生局(SFDPH)撥款3370萬元，用於查克柏格舊金山總醫院(ZSFG)為青少年建造新的住院和門診精神病院，其中包括一個12床位的精神病住院項目和24個床位的強化行為健康門診項目。

此款項支出來自於加州衛生保健服務部(DHCS)，旨在為沒有保險的加州青少年群體提供更多住院和門診治療服務。該計畫每年至少服務450人和至少900名重症患者。

布里德表示，長期以來舊金山低收入或沒有醫療保險的社區一直被忽視，為青年組織投資干預和綜合服務，以便讓他們可以過上健康和充實的生活。州府認識到對這筆資金的巨大需求，這將有助於擴大舊金山市為有重大心理健康需求的兒童和青少年，提供危機和強化服務。

公衛局長考法克斯(Grant Colfax)表示，感謝州府認識到有精神健康問題的兒童和青少年迫切需要更多的治療選擇，治療行為健康問題可以挽救生命，並且可以避免因精神問題造成的嚴重社會影響，包括難以維持住房與家庭和社區的聯繫、就業以及過早死亡。通過投資於公共醫療保健系統，國家正在投資於年輕人的未來，並為他們提供成長的最佳機會。

金山公衛局行為健康服務中心將用這筆資金翻新、改建和改造ZSFG公立醫院的醫療空間條件。目前擁有12個床位的青少年精神病醫院將開啟運營，還將擴大舊金山加大目前提供的門診服務，包括一次能夠治療多達24名年輕人的強化行為健康門診和部分住院計畫。

舊金山擁有強大的行為健康服務網絡，可以滿足兒童、青年和家庭的需求。目前，公衛局與灣區和北加州的私立醫院合作，為遭受心理健康危機的青少年提供住院安置。通過在查克柏格舊金山總醫院(ZSFGH)與舊金山加大（UCSF）合作建立縣級單位，舊金山市才有能力做出安置決定，以確保所有青少年都能在離家很近的地方獲得這項關鍵服務，並得到家人的支持。

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