加州7城獲住房建設資金 灣區僅屋崙上榜

加州住房和社區發展局公布可獲得住房資金的城市名單，灣區僅屋崙上榜。（美聯社）

加州 住房和社區發展局（Department of Housing and Community Development，簡稱HCD）上周宣布一份有資格獲得住房建設資金的城市名單，灣區僅屋崙 上榜。

加州一共有七個城市獲得這項得來不易的資金，包括屋崙、沙加緬度、柑橘崗（Citrus Heights）、芳塔那（Fontana）、羅斯維爾（Roseville）、聖地牙哥和西沙加緬度（West Sacramento）。HCD表示，入選的城市有資格透過獎勵計畫分享2570萬元資金。

這項得獎名單是在屋崙制定其下一階段住房發展計畫時公布的；屋崙上周公布其住房計畫修訂版，表示將超越加州政府的授權，把原定興建的新住房單位數量，從2萬6000個增加為3萬6000個。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）發表聲明說：「我對屋崙被公認為住房建設領導城市感到驕傲，也很感謝有機會與加州合作解決住房危機。在屋崙，我們致力盡自己一份力量，在地方、加州和聯邦層級上，與所有合作夥伴密切合作。」

屋崙市長當選人盛桃（Sheng Thao）也推文支持屋崙獲選。她表示，很高興看到屋崙所做的努力獲得回報，但未來還有很多事要做。

HCD在公布入選城市名單時，強調了屋崙在簡化開發計畫環境評估方面做出的努力，為執照核發和附屬居住單位（accessory dwelling unit，簡稱ADU）的預先批准計畫建立「一站式服務」，並投資改善自行車道和人行道基礎建設。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）在一份聲明中說，入選的城市加強實施了能積極消除官僚障礙、推動增加全州住房的政策。

紐森說：「這是加州為了加強責任制、獎勵願意盡自己一份力量幫助解決住房需求的城市，所採取的眾多創新方法之一。我期待看到更多社區加入這個行列。」