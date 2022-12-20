州總檢察長：節日捐贈 小心山寨網欺詐

州總檢察長邦塔發布慈善消費者警報，分享如何在假日季節安全捐贈，避免詐騙。（記者劉先進／翻攝）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）19日與解決遊民 問題的非營利組織「午夜任務」（Midnight Mission）合作，發布慈善消費者警報，分享如何在假日季節安全捐贈，避免詐騙。比如，小心騙子以外觀相似和虛假的網站（即山寨網站）和電子郵件進行慈善欺詐。

邦塔說，市民需小心安全捐贈，避免慈善欺詐；首先，檢查註冊狀態，在加州 募集捐款的慈善機構和專業籌款人必須在司法部 長的慈善信託登記處註冊，他們還需要提交年度財務報告。在捐贈之前，一定要確認慈善機構已經註冊，並提交最新的財務報告。慈善信託登記處的登記驗證搜索工具，允許民眾搜索登記處的資料庫，並驗證一個慈善組織或籌款人是否遵守司法部長的登記和報告要求。

民眾可以向信任的組織捐款，在捐款前一定要做調查。審查慈善機構的年度財務報告，以瞭解捐款有多少將實際用於慈善事業，以及有多少，或如果有的話，將用於管理費和雇員報酬。研究所在社區的慈善機構，支持那些產生積極影響的機構。

不要屈服於電話銷售者，在捐贈前要問清楚；如果接到電話推銷員的電話，請慢慢來，一定要問清很多問題，比如募捐組織的名稱、募捐組織是否在司法部長辦公室註冊、從募捐中受益的慈善機構名稱、捐款有多少將用於慈善機構、多少將用於募捐公司，以及接受捐款的慈善機構的直接電話號碼。「如果電話推銷員告訴你，捐款是給當地的動物收容所、醫院、學校、警員或其他公共安全機構的，請直接向受益組織查詢，以確認該組織授權進行募捐並將實際從你的捐款中受益，不要被壓力戰術或威脅所迷惑。記住，你有權拒絕捐款請求。如果你感到有壓力或受到威脅，請掛斷電話。」

民眾需謹慎對待外觀相似和虛假的網站和電子郵件，要警惕那些使用稍有不同的網址（URL）或電子郵件地址來冒充合法慈善機構的網站和電子郵件。騙子有時會購買這些類型的URL或創建虛假的電子郵件帳戶，以欺騙潛在的捐贈者向類似的網站捐款或竊取資訊。仔細觀察網址，小心假網站，對以一連串數字結尾的網址也要謹慎對待。如果一個慈善機構的網站或電子郵件要求提供詳細的個人資訊，如社會安全號、出生日期或銀行帳號，那很可能是騙局。

注意聽起來很相似的名字和其他欺騙性策略；一些組織使用與成熟的慈善組織非常相似的名稱，以誤導捐贈者。此外，如果收到一封來自一個你從未捐過款的組織的電子郵件，在點擊任何鏈接之前要採取額外的預防措施。「如果有人感謝你從未做過的認捐或捐贈，你要持懷疑態度，因為騙子利用這種伎倆欺騙，讓你付錢。如果不確定是否有捐贈，請確保檢查紀錄。」

對社交網路籌款保持警惕；千萬不要認為在網上或社交媒體上看到的慈善募捐活動是合法的，即使是由信任的人分享。如果打算通過社交網絡募捐，請先做調查，瞭解有多大比例的捐款會給慈善機構，是否收取費用，或者捐款是否會有一定比例支付給該平台網站。

保護自己的身分；切勿在回應慈善募捐時提供社會安全號碼、信用卡資訊或其他個人身分資訊。一些組織可能會將其捐贈者名單出售或出租給其他組織，包括非慈善機構的組織。在捐款之前，請查看該慈善機構的隱私政策，以瞭解你的資訊是否會與外部公司共用。