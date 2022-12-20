州總檢察長：節日捐贈 小心山寨網欺詐
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）19日與解決遊民問題的非營利組織「午夜任務」（Midnight Mission）合作，發布慈善消費者警報，分享如何在假日季節安全捐贈，避免詐騙。比如，小心騙子以外觀相似和虛假的網站（即山寨網站）和電子郵件進行慈善欺詐。
邦塔說，市民需小心安全捐贈，避免慈善欺詐；首先，檢查註冊狀態，在加州募集捐款的慈善機構和專業籌款人必須在司法部長的慈善信託登記處註冊，他們還需要提交年度財務報告。在捐贈之前，一定要確認慈善機構已經註冊，並提交最新的財務報告。慈善信託登記處的登記驗證搜索工具，允許民眾搜索登記處的資料庫，並驗證一個慈善組織或籌款人是否遵守司法部長的登記和報告要求。
民眾可以向信任的組織捐款，在捐款前一定要做調查。審查慈善機構的年度財務報告，以瞭解捐款有多少將實際用於慈善事業，以及有多少，或如果有的話，將用於管理費和雇員報酬。研究所在社區的慈善機構，支持那些產生積極影響的機構。
不要屈服於電話銷售者，在捐贈前要問清楚；如果接到電話推銷員的電話，請慢慢來，一定要問清很多問題，比如募捐組織的名稱、募捐組織是否在司法部長辦公室註冊、從募捐中受益的慈善機構名稱、捐款有多少將用於慈善機構、多少將用於募捐公司，以及接受捐款的慈善機構的直接電話號碼。「如果電話推銷員告訴你，捐款是給當地的動物收容所、醫院、學校、警員或其他公共安全機構的，請直接向受益組織查詢，以確認該組織授權進行募捐並將實際從你的捐款中受益，不要被壓力戰術或威脅所迷惑。記住，你有權拒絕捐款請求。如果你感到有壓力或受到威脅，請掛斷電話。」
民眾需謹慎對待外觀相似和虛假的網站和電子郵件，要警惕那些使用稍有不同的網址（URL）或電子郵件地址來冒充合法慈善機構的網站和電子郵件。騙子有時會購買這些類型的URL或創建虛假的電子郵件帳戶，以欺騙潛在的捐贈者向類似的網站捐款或竊取資訊。仔細觀察網址，小心假網站，對以一連串數字結尾的網址也要謹慎對待。如果一個慈善機構的網站或電子郵件要求提供詳細的個人資訊，如社會安全號、出生日期或銀行帳號，那很可能是騙局。
注意聽起來很相似的名字和其他欺騙性策略；一些組織使用與成熟的慈善組織非常相似的名稱，以誤導捐贈者。此外，如果收到一封來自一個你從未捐過款的組織的電子郵件，在點擊任何鏈接之前要採取額外的預防措施。「如果有人感謝你從未做過的認捐或捐贈，你要持懷疑態度，因為騙子利用這種伎倆欺騙，讓你付錢。如果不確定是否有捐贈，請確保檢查紀錄。」
對社交網路籌款保持警惕；千萬不要認為在網上或社交媒體上看到的慈善募捐活動是合法的，即使是由信任的人分享。如果打算通過社交網絡募捐，請先做調查，瞭解有多大比例的捐款會給慈善機構，是否收取費用，或者捐款是否會有一定比例支付給該平台網站。
保護自己的身分；切勿在回應慈善募捐時提供社會安全號碼、信用卡資訊或其他個人身分資訊。一些組織可能會將其捐贈者名單出售或出租給其他組織，包括非慈善機構的組織。在捐款之前，請查看該慈善機構的隱私政策，以瞭解你的資訊是否會與外部公司共用。
關於如何保護自己免受慈善機構欺詐的更多資訊，請訪問捐贈提示網頁：https://oag.ca.gov/donations。對慈善機構的投訴可以使用慈善機構投訴表，網址是https://oag.ca.gov/charities/complaints。
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