柯瑞缺席 普爾攻防出色 勇士客場勝暴龍 止住3連敗

擊敗暴龍比賽中，普爾得到生涯最高43分。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 、維金斯雙雙缺席的金州勇士 ，18日晚以126比110客場戰勝多倫多暴龍，結束客場三連敗，送給對手五連敗。勇士五人上雙，普爾23中14，得到職業生涯最高的43分，還有6助攻。格林17分9籃板5助攻，湯普森17分，魯尼11分11籃板，賈邁克爾·格林(JaMychal Green)17分。

範弗里特(Fred VanVleet)22分7次助攻，西亞卡姆(Pascal Siakam)得到27分5籃板6助攻。

普爾上半場25分，也是生涯最高的上半場得分，43分是本賽季第五次30分，也是生涯首次40分。他賽後表示，當球隊一個領袖倒下時，每個人都需要站出來，「我們今晚從上到下都做到了。」格林也稱讚他在攻防兩端極其優秀。教頭柯爾說，普爾為球隊打了很多優秀的比賽，「如果這場表現不是最好的，也絕對是最好之一，因為他在攻防兩端出色。」

在上周三輸給溜馬的比賽中，柯瑞左肩受傷，連續缺席兩場比賽。他預計不需要手術 ，但回歸日期待定，最少估計一個月。

柯瑞缺席，勇士獲勝。隊友魯尼說，這表明球隊可以做得多好，「當你缺少聯盟中最好的球員之一時，總是很難獲勝。柯瑞將會離開一段時間，所以我們必須習慣在沒有他的情況下嘗試贏球。希望當他回來時，我們能處於一個好的位置。」