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助弱勢 加州推縮短學習差距計畫 第一年預估耗資18億元

編譯組／灣區19日電
加州推行縮短學習差距計畫，期望彌補疫情期間失去的部分學習機會。(圖取自舊金山聯合學區官方臉書)
加州推行縮短學習差距計畫，期望彌補疫情期間失去的部分學習機會。(圖取自舊金山聯合學區官方臉書)

加州學校將開始施行縮短學習差距計畫，試圖縮小成績差距，並且導正疫情期間的學習流失：提供努力跟上學習進度的弱勢學生、每日可額外上課3小時，學期延長30天。

學校可將額外學習時間、使用在正常上課時間之外的任何有助於學生學習活動。部分學區例如聖荷西Franklin-McKinley已開始實施計畫，許多學區則選擇高強度教學輔導與團體教學。州府官員預期，各學區將於2025年前全面實行這項計畫，屆時估計加州每年將花費50億元。在第一年，計畫預估耗資18億元，隨著各學區加快全面施行計畫，州府提供補助款項將於五年內持續增加。

儘管教育倡導人士與家長們皆表示，計畫迫切需要執行，但是，是否施行成功取決於學區官員是否可克服嚴重的人員短缺問題，才可啟動計畫確實實施，以及是否可將學校正常上課時間以外的時間，用於提高學業成績並轉換成顯著學術成果。

州府已指示各學區，將計畫分散到各學校，包括在學生家庭收入最低的社區。學區必須向所有具資格享受免費或減價午餐、寄養家庭或英語學習的所有小學生，宣導這項計畫。學區將需要招收至少50%屬於這些群體的學生，但計畫初期階段，未達到這些門檻的學區，不會因此受到懲處。在舊金山聯合學區，有50%學生符合資格享有免費或減價午餐、23%是英語學習學生、有不到1%是寄養家庭學子。

舊金山市議員盧凱麗(Hillary Ronen)一直倡導投入資源、解決疫情期間的學習損失問題，對計畫將協助弱勢學生邁向學習正常軌道，保持樂觀態度。她表示，現在是時候了，很欣慰州府開始進行計畫，事實上，疫情之前，許多公立學校學生學業成績不佳，現在情況更糟。

加州學委協會(California School Boards Association)弗林特(Troy Flint)指出，新冠的影響不僅限於被認為是疫情重大危機的兩年半時間，可能將在更長時間產生影響。

其中，部分舊金山聯合學區學生風險特別高，疫情期間學習流失，對黑人學生打擊最大，原本疫情之前的數學成績水平就落後全州平均水平，差距越來越大，僅有9%黑人學生數學成績良好，全州此一比例為16%。

根據研究，最需要協助的學生，將自這項計畫獲益最多。當額外學習時間由具認證教師指導，特別有利於表現不佳的學生，以及注意力缺陷與過動障礙的學生。舊金山聯合學區曾於2021年夏天與非營利組織合作，提供約1萬3000名學前班至12年級學生學業與其他課程，期望彌補疫情期間失去的部分學習機會；學區計畫報告結果顯示，英語學習者的學習收穫最為明顯。

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