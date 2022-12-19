我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

人氣珍奶店遭抵制 Boba Guys關金山創始店

編譯組／舊金山電
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取自推特）
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取自推特）

由於員工的抗議在網路引發對舊金山人氣珍珠奶茶店Boba Guys的抵制，Boba Guys日前宣布關閉位於米慎區的創始店。

Boba Guys共同創辦人周國忠（Andrew Chau）和陳斌（Bin Chen，音譯）已證實關店的消息，他們在上個月一封電子郵件中通知了員工，並宣布還將關閉位於南加州新港灘（Newport Beach）的分店。

兩人在電子郵件中說：「要知道，這些決定都是經過長時間深思熟慮、探討它們將對我們的團隊和社區造成哪些影響之後做出的。」不過，他們並沒有說明關店的理由。他們表示，所有受影響的員工將轉移到附近的Boba Guys分店工作。

在一群員工拒絕工作，聲稱公司對他們討論組織工會做出報復後，周國忠和陳斌於10月暫時關閉了舊金山米慎區本店。周國忠和陳斌當時表示，他們尊重員工組織或參與集體談判的權利。

抗議員工在位於19街的Boba Guys櫥窗掛上批評標語，寫著「管理層對員工進行報復」、「Boba Guys員工交不起房租」等。員工們還不滿Boba Guys沒有提早通知他們商店陷入困境、不得不減少其工時的決定。員工的批評在社群媒體上迅速傳播開來，導致Boba Guys在Yelp上的評價降剩一顆星。

此次關店對Boba Guys來說是大事，因為這家店是周國忠和陳斌在2011年創業時所開的第一家店。Boba Guys後來發展成連鎖店，是美國最知名的珍珠奶茶店之一，在灣區、洛杉磯和紐約市擁有20多家分店。

舊金山 社群媒體 加州

上一則

勞工錯誤分類 州總檢察長邦塔籲修正：對勞資均有害

下一則

金山市府將撥3000萬 助亞裔社區組織購置物業

延伸閱讀

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店
場邊人語／金山獲勝 海鷹撿剩

場邊人語／金山獲勝 海鷹撿剩
金山市長專欄／金山減赤 優先考慮社區需求

金山市長專欄／金山減赤 優先考慮社區需求
臺灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴ASMR演唱會　Hard Rock Live人氣旺盛

臺灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴ASMR演唱會　Hard Rock Live人氣旺盛
金山打擊零售業盜竊 11月下旬迄今逮60人

金山打擊零售業盜竊 11月下旬迄今逮60人

熱門新聞

在馬斯克發出陰謀論推文後，面臨嚴重攻擊和威脅的前推特安全主管羅斯據傳已逃離灣區住家。（美聯社）

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

2022-12-14 00:53
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

2022-12-15 17:53
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)

FTX創辦人雙親 明年暫停史丹福執教

2022-12-10 02:15
灣區部分地區發布洪水警報，太浩山區則有雪崩危險。（取自推特）

冬季風暴襲北加州 灣區發洪水警報 太浩湖防雪崩

2022-12-11 02:17
華裔是加州最大亞裔群體的十個縣中、人數最多的族裔，其中許多縣位在灣區，又以舊金山華裔人口集中密度最高。圖為舊金山中國城街景。(Getty Images)

加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多

2022-12-15 13:56

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠