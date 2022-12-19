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金山市府將撥3000萬 助亞裔社區組織購置物業

記者李怡／舊金山報導
舊金山市將撥款3000萬，助亞裔社區組織購置物業。（記者李怡／攝影）
舊金山市將撥款3000萬，助亞裔社區組織購置物業。（記者李怡／攝影）

近日，舊金山市長辦公室宣布在未來兩年內，舊金山預計將出現約7283億元的預算赤字，但承諾會確保優先考慮社區的需求。因此為服務亞裔社區的非盈利組織撥款3000萬元，用於支持其購置物業。

撥款將在明年初發布，供各亞裔社區組織申請。舊金山市長布里德助理李美生表示，布里德市長2022-23財政年度預算中包括一項3000萬元撥款，用於亞太裔非盈利社區組織購買永久的物業場地，以便更好地服務社區。

李美生表示，如社區青年中心（CYC）在列治文區有一間新社區中心，以便更好服務列治文區的居民，此次撥款也是讓其他亞裔社區非盈利組織有能力購買同樣的物業。

李美生表示，此項目會對報名的社區組織有相關的要求標準，詳細的要求和申請等信息還暫未公布，明年初舊金山住房與社區發展辦公室會正式發布相關信息。

亞太經合組織峰會明年11月在舊金山召開。布里德認為，峰會將給舊金山市帶來很多機遇。她表示，很開心看到亞洲國家現在開放了來美旅遊。她預計將會看到更多的旅客來到舊金山市並帶動整個舊金山灣區的經濟增長，屆時舊金山會向全世界展示，並將華埠社區作為更多相關活動的舉辦場所，助力華埠社區的經濟復甦。

除了對亞裔社區非盈利機構的支持，布里德還表示，明年會繼續將公共安全放在首位，應確保城市內有充足警力，明年期待著做出一些真正的改變來實現這一目標。同時，解決無家可歸者問題和建造更多住房也將是重要施政要項。還要確保城市的公共交通系統高效運營，以支持舊金山的經濟復甦。她說，以上是明年要花更多時間精力去做的。

舊金山 亞裔 華埠

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